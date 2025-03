Famosos comparecem ao Desfile das Campeãs no Carnaval do Rio

Muita emoção no Desfile das Campeãs no Carnaval do Rio de Janeiro, na noite deste sábado (8). Diversas celebridades entraram mais uma vez na Sapucaí, como Brunna Gonçalves, grávida de Ludmilla, e Paolla Oliveira, se despedindo do posto de rainha da Grande Rio. Diogo Nogueira, claro, ficou babando da plateia.

Um momento especial foi a participação de Ivete Sangalo no show de Anitta no principal camarote da Sapucaí.

Mas também houve quem tenha ido apenas curtir a noite. Dente eles os atores Rodrigo Santoro, José Loreto e Juan Paiva e a apresentadora Ana Clara.

* LEONARDO VOLPATO (FOLHAPRESS)