Axé e muita alegria marcam encerramento do Carnaval de Cabedelo

O Carnaval é mais do que uma festa. Ele é um respiro de alegria, uma oportunidade de se soltar, de renovar energias e de celebrar a vida. E, por mais que a festa tenha um fim, a memória da folia permanece viva no coração de quem viveu esses dias mágicos.

Em Cabedelo foi assim! Foram vários dias de muita folia, alegria e empolgação. O clima de Carnaval tomou conta e encheu Cabedelo de confetes, serpentinas, frevo e axé. Os foliões invadiram as ruas e a praia e se esbaldaram com a festa mais popular e aguardada do ano.

E neste sábado (8), o Dique reuniu uma legião de foliões que ainda tinha fôlego e animação de sobra para cair na folia ao som dos grandes sucessos dos cantor baiano Reinaldinho (ex-Terra Samba) e da energia sempre linda de Ramon Schnayder. No pôr do sol do Dique, o setlist especial do Dj Furni também não deixou ninguém parado!

“Hoje, no encerramento da programação de verão da cidade, estamos muito felizes, pois neste primeiro ano de gestão já tivemos condições de dar um suporte para fazer uma grande festa! Temos a certeza de que este foi o maior e o melhor carnaval do litoral paraibano e já temos o compromisso de trabalhar forte para no próximo ano fazer ainda melhor! Milhares de turistas passaram por aqui e nossa população ficou satisfeita com o que pudemos proporcionar”, ressaltou o prefeito André Coutinho, que comemorou o final do carnaval ao lado da primeira dama Nathália Coutinho.

A vice-prefeita Camila Holanda também prestigiou cada bloco de rua e festa carnavalesca da cidade e se despediu com saudosismo e satisfação, fazendo questão de mencionar o sucesso do período do verão em Cabedelo.

“O carnaval do Cabedelo está marcado no meu coração, pois esse ano tivemos uma festa incrível! Seja pras crianças, jovens, idosos, famílias e .para as pessoas com deficiência também! A gente mostrou que o Carnaval aqui é realmente para todos! Um monte de banda bacana mostrou seu talento e trouxe animação para os foliões cabedelenses, e temos a certeza que em 2026 o sucesso será ainda maior. Durante o verão, a nossa população mais do que dobrou e o nosso coração está cheio de gratidão, pois sabemos que um turista só vem para pra uma cidade quando ela é boa para os seus moradores”, destacou Camila.

A edição 2025 do Carnaval de Cabedelo foi marcada pela tradição dos blocos de ruas pelos bairros, pela animação do Corredor da Folia e pela empolgação, organização e segurança dos shows no Dique.

“Primeiro ano de gestão e o objetivo foi cumprido com êxito: promover uma festa com foco nas tradições populares de Cabedelo e ainda poder trazer atrativos musicais de nível nacional. Tudo isso só consolida nosso carnaval como o melhor do litoral paraibano. As festas no Dique de Cabedelo e espalhadas pelos bairros da cidade proporcionaram um ambiente festivo adequado ao carnaval. Sem contar com a preparação e todo o investimento feito para os blocos de rua, que foram totalmente pensados para fortalecer o carnaval tradição e também fazer com que todos desfrutassem dos eventos deste período tão festivo. O melhor é que finalizamos uma festa gigantesca com a garantia da gestão de que em 2026 será muito melhor”, afirmou o secretário de Cultura, Igobergh Bernardo.

*Muito axé pela cidade* – Sucesso nos anos 90 como vocalista do grupo baiano Terra Samba , Reinaldinho investiu na força de um novo movimento artístico para trazer de volta aos palcos um segmento ímpar no mercado da música baiana. Com muitos anos de estrada e uma carreira nacional e internacional consolidada, o cantor chegou em Cabedelo para fechar com chave de ouro as festividades de Momo com uma mistura do samba de raiz com a pegada do axé.

Depois de colocar sua voz em grandes sucessos como “Carrinho de Mão” e “Libera Geral”, à frente do Terra Samba, o músico celebra mais de 30 anos do axé cantando sucessos que consagraram o ritmo musical.

“Que prazer rever Cabedelo! Mais bela, mais organizada e com uma festa ainda melhor! Trago todo axé e respeito por esta cidade e pelo público que nos acolheu mais uma vez! Foi um prazer participar do encerramento desse carnaval tão lindo”, afirmou o cantor Reinaldinho.

Com uma energia sempre contagiante, Ramon já é quase prata da casa e fez rolar uma festa linda no Dique.

“Dia das mulheres, palmas para as mulheres, palmas pra Cabedelo, palmas pra essa festa linda… Parabéns, à Prefeitura e a toda a equipe que faz a gestão, não é só um prefeito, não é só nossa vice, é toda a gestão, todo o secretariado, é o povo, é uma festa do povo, pro povo…Com todo respeito aos anos passados, esse ano está melhor de estrutura, melhor de clima, tá tudo lindo, tá tudo rolando lindo”, destacou Schnayder.

O público, claro, não parou um minuto durante os shows, e curtiu cada segundo, já com saudades e com um gostinho de quero mais para a folia do ano que vem.

“Vim de Campina Grande com meus filhos e curti o carnaval inteiro. Ainda dei uma esticadinha pra ficar pra essa festa de encerramento! Foi tudo maravilhoso! Cabedelo teve uma festa tranquila e para todos os gostos”, comentou a estudante Elayne Rodrigues.

“O ponto forte desse carnaval de Cabedelo é o público ser familiar, é a gente poder brincar tranquilo em todos os eventos. Até mesmo onde teve som de pancadão, que nem todos gostam, mas o público se comportou! De fato, foi uma festa para todos os gostos! E as festas do Dique são uma maravilha. É uma nostalgia poder voltar a brincar carnaval neste local. A estrutura foi fantástica e com bastante espaço”, ressaltou Fabiano Lima, comerciário e morador do Monte Castelo.

Carnaval seguro e tranquilo – A Segurança e organização foram um quesito à parte durante todo o carnaval em Cabedelo. Equipes da Guarda Metropolitana, Semob, Defesa Civil, Bombeiros e Militares se revezaram e garantiram uma folia tranquila para todos, uma das marcas da festa na cidade portuária.

A major Viviane Vieira, comandante da 6ª Companhia de Polícia Militar, ao fazer um balanço sobre o evento, confirmou o que o público sentiu. A sensação de segurança que comprova como o carnaval de Cabedelo é tranquila neste período.

“Desde a abertura até o acompanhamento dos blocos, nas ruas aqui de Cabedelo, o acompanhamento foi muito tranquilo; o Carnaval também se deu de forma ordeira. As forças de segurança trabalharam de forma integrada! A Defesa Civil, a Guarda Municipal, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, sempre presentes… tudo ocorreu na mais perfeita ordem”, pontuou.