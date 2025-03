Reinaldinho e Ramon Schnayder encerram Carnaval de Cabedelo neste sábado

Todo carnaval tem seu fim, mas o de Cabedelo continua com muita batucada, animação e alegria. Como ninguém ainda está cansado, a festa será encerrada com uma ressaca daquelas, neste sábado (08), no Dique.

Por lá, a partir das 20h, o cantor Reinaldinho (ex-Terra Samba), a energia sempre contagiante de Ramon Schnayder e o setlist especial do Dj Furni prometem deixar todo mundo com muita saudade dessa folia que animou o litoral paraibano.

Sucesso nos anos 90 como vocalista do grupo baiano Terra Samba , Reinaldinho investiu na força de um novo movimento artístico para trazer de volta aos palcos um segmento ímpar no mercado da música baiana. Com muitos anos de estrada e uma carreira nacional e internacional consolidada, o cantor chegou em Cabedelo com uma mistura do samba de raiz com a pegada do axé.

Depois de colocar sua voz em grandes sucessos como “Carrinho de Mão” e “Libera Geral”, à frente do Terra Samba, o músico celebra mais de 30 anos do axé cantando sucessos que consagraram o ritmo musical.