Escola Malandros do Morro vence Carnaval Tradição de João Pessoa

A Escola de Samba Malandros do Morro é a grande vencedora do Carnaval Tradição 2025 de João Pessoa após uma recontagem realizada na sexta-feira (7).

O anúncio da alteração foi divulgado pela Liga das Escolas de Samba, que identificou um erro na contagem anterior. Os vencedores das Ala Ursas, Clubes de Frevo e Tribos Indígenas não foram alterados.

Após a recontagem, a classificação final das escolas de samba ficou definida da seguinte forma:

1º lugar: Malandros do Morro

2º lugar: Unidos do Roger

3º lugar: Império do Samba

4º lugar: Pavão de Ouro

5º lugar: Acadêmicos do Ritmo

Antes da recontagem, a Unidos do Roger havia sido anunciada como campeã, seguida pela Malandros do Morro em segundo lugar e a Pavão do Morro em terceiro.

A recontagem foi feita com a presença dos representantes das escolas de samba; do presidente da Liga Carnavalesca, Shiloh Gama; e o presidente da Liga das Escolas de Samba, Edson Santos.

Santos explicou que o motivo da mudança foi uma falha na contagem de dançarinos: “o regulamento pedia que cada ala tinha que ter 15 dançarinos e teve uma falha no mapa que não ficava claro esse quantitativo. Por isso, a gente foi conferir através de vídeos do desfile”.

Os jurados avaliaram quesitos como comissão de frente, bateria, samba-enredo, alegorias e adereços, harmonia, fantasias, evolução, casal de mestre-sala e porta-bandeira.

A Urso da Paz foi a campeã das Ala Ursas, enquanto que os Ciganos do Esplanada venceram na categoria Clubes de Frevo e a Ubirajara foi eleita a melhor das Tribos Indígenas. O resultado não foi alterado.

Entre as Ala Ursas, os campeões do Grupo A e Grupo B foram:

Grupo A

1⁰ lugar: Urso da Paz

2⁰ lugar: Gorila Louco

3⁰ lugar: Urso Branco

Grupo B

1⁰ lugar: Macaco-prego Louco

2⁰ lugar: Urso Selvagem

3⁰ lugar: Urso Celebridade

Clubes de Frevo

Entre os Clubes de Frevo, os campeões do Grupo A e Grupo B foram:

Grupo A

1⁰ lugar: Ciganos do Esplanada

2⁰ lugar: Bandeirantes da Torre

3⁰ lugar: São Rafael Frevo e Folia

Grupo B

1⁰ lugar: Gigantes do Frevo

2⁰ lugar: Alegria do Frevo

3⁰ lugar: Adolescente Criança Feliz

Para julgar os clubes de frevo, a comissão julgadora considerou: abre ala de passistas, fantasia, adereço, estandarte, porta-estandarte, evolução, orquestra de frevo e coreografia.

Tribos Indígenas

Já na categoria das Tribos Indígenas, os campeões foram:

Grupo A

1⁰ lugar: Ubirajara

2⁰ lugar: Tupi-Guarani

3⁰ lugar: Africanos

Grupo B

1⁰ lugar: Tupinambás

2⁰ lugar: Tupi Guanabara

3⁰ lugar: Guanabara

A comissão julgadora das tribos indígenas levou em consideração quesitos como comissão de frente, capacete grande, batuque, estandarte, fantasia, coreografia, conjunto, feiticeiro/pajé.

Premiação

De acordo com a Prefeitura Municipal de João Pessoa, os três primeiros colocados de cada categoria do Carnaval Tradição são premiados, e todos receberão ainda certificados e troféus.

Para os clubes de frevo, a premiação será dividida entre os três primeiros colocados dos Grupos A e B. No grupo A, o primeiro lugar recebe R$ 10 mil, o segundo R$ 8 mil e o terceiro R$ 6 mil. Do Grupo B, o primeiro lugar recebe prêmio é de R$ 8 mil, o segundo R$ 6 mil e o terceiro R$ 4 mil.

Nas tribos indígenas, os três primeiros do Grupo A recebem R$ 10 mil, R$ 8 mil e R$ 6 mil respectivamente. As premiações dos três melhores do Grupo B são R$ 8 mil, R$ 6 mil e R$ 4 mil.

Entre as escolas de samba mais bem pontuadas, os prêmios serão de R$ 15 mil, R$ 12 mil e R$ 10 mil, respectivamente.

* Com informações do g1pb