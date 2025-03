Grupo de samba faz homenagem às mulheres no Sabadinho Bom

No mês de março, todas as edições do Sabadinho Bom serão em homenagem às mulheres e, neste final de semana (8) – Dia Internacional da Mulher – a atração será o grupo Mulheres na Roda de Samba JP. No evento, realizado pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), vai ter muito samba para embalar o público, a partir das 12h30, na Praça Rio Branco.

O diretor executivo da Funjope, Marcus Alves, afirma que o Sabadinho Bom é uma atividade cultural de extrema relevância para a Funjope e de importância para a cultura e para a música de João Pessoa e da Paraíba.

Ele lembra que todos os sábados a equipe da Funjope tem trabalhado para atrair e reunir artistas criativos e que dão uma contribuição forte para a música local, promovendo a cultura, o entretenimento e o lazer para o morador de João Pessoa, para o turista, fazendo isso com qualidade artística e estética.

“As Mulheres na Roda de Samba são uma prova dessa capacidade criativa das nossas artistas, das nossas mulheres que cantam. Durante todo o mês de março, temos feito sempre homenagens às mulheres contratando profissionais da música que possam elevar tanto o trabalho feminino na arte e na cultura, como valorizá-las do ponto de vista do mercado”, pontua.

O diretor ressalta que a Fundação vê o Sabadinho Bom e todas as suas atividades culturais como uma parte importante do fomento e da geração de emprego e renda.

“Quando nós convidamos as mulheres para se apresentar, estamos também contribuindo com o desenvolvimento econômico e com o empoderamento desse grupo. Nós parabenizamos a todas as mulheres que vão se apresentar no Sabadinho Bom e convidamos a cidade de João Pessoa inteira para fazer parte dessa festa bonita de homenagem às mulheres”.

Para Clara Bione, uma das vocalistas da banda, o projeto Sabadinho Bom é um marco na cultura da cidade. “Artistas consagrados da cena cultural paraibana levam para a praça Rio Branco um repertório musical de grande qualidade, contemplando o centro da cidade, viabilizando o acesso à arte para toda a população, de forma gratuita, sendo um verdadeiro encontro de gerações”, pontua.

O grupo Mulheres na Roda de Samba JP fará uma homenagem ao legado das grandes mulheres do samba, entre elas, Ivone Lara, Clementina de Jesus, Jovelina Pérola Negra e Clara Nunes, com a participação especial de Nara Santos e Eliza Leão.

Por isso, o evento será marcado por muito samba e ijexá, com um repertório que inclui canções como Sonho Meu e Alguém me Avisou, de Ivone Lara, e Água de Cachoeira, de Jovelina Pérola Negra.

Formam o grupo Mulheres na Roda de Samba JP Clara Bione, que é voz e pandeiro; Mariana Rampazzo no surdo e voz; Soraya Longo na voz; Mariana Bulhões na voz e violão; Dayse Fonseca na voz e cavaquinho e Flávia Araújo na voz e tantan.

“É uma imensa alegria para As Mulheres na Roda de Samba poder estar no Sabadinho Bom, sentindo a energia daquele público maravilhoso. Aguardamos todos lá para uma tarde de muito samba e muita alegria”, acrescenta Clara Bione.