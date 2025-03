Fim de semana pós-carnaval será de festa em Campina Grande

Desta sexta-feira (7) até o domingo (9) quatro blocos fazem a animação dos foliões campinenses.

Hoje, a partir das 15h, teremos o tradicional bloco Jacaré do Açude Velho, este ano acontecendo no Museu dos Três Pandeiros.

Já neste sábado é a vez do bloco ‘Véi do Buxão’, que acontece no Bar do Anacleto, na avenida Getúlio Vargas e do Rubacão da Socorro, que anima os foliões também no Museu dos Três Pandeiros.

No domingo, fechando a programação deste fim de semana, sai às avenidas da cidade o bloco ‘Virgens de Campina’, animado pela banda de axé campinense Cana Baiana.

A concentração acontece a partir das 15h30, na Avenida Brasília (JPN Renault) e o percurso segue até o museu Sesi Digital (final da Avenida Severino Cruz), às margens do Açude Velho. O bloco é totalmente gratuito e contará com o trio elétrico Backstage.