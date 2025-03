Veja a programação do Centro Histórico de João Pessoa

O Projeto Viva o Centro com Música apresenta nesta quinta (6) e sexta-feira (7), no Centro Cultural de São Francisco (CCSF), a tradicional ópera com o grupo Curta Ópera PB e relembra velhos carnavais com a Big Band Rubacão Jazz. O evento inicia às 17h30.

A Rubacão Jazz é uma orquestra em formato de Big Band, uma clássica formação instrumental que inclui os naipes de saxofones, trombones e trompetes, além de contar com instrumentos de apoio como bateria, percussão, guitarra, piano, sanfona e baixo.

Com 10 anos de atuação, a Rubacão Jazz se destaca no cenário cultural de João Pessoa por ser um grupo que não se dedica apenas à performance instrumental, mas também com a pesquisa histórica do nosso repertório brasileiro por meio do resgate de clássicos da nossa música. Seu repertório vai do Frevo ao Jazz, passando pelos clássicos internacionais e músicas de compositores e arranjadores locais.

A banda apresenta-se com o combo instrumental da Big Band Rubacão Jazz. O quinteto instrumental composto por integrantes da Big Band, em formato “Combo”. Do Inglês, combo é um termo que nos remete a uma combinação básica de instrumentos para a execução de temas de jazz: bateria, contrabaixo e piano ou algum outro instrumento harmônico. A partir desta sólida formação em trio, outros instrumentos podem integrar o combo a fim de executar tanto melodias clássicas quanto regionais, fazendo uso de improvisos e variações, características típicas da linguagem do Jazz.

Curta Ópera PB – É um grupo de canto lírico paraibano, que surgiu em 2024, após apresentações no projeto Viva o Centro com Música, no Centro Cultural São Francisco. É formado por quatro cantores líricos: Izadora França, Leonardo Domingos, Klaiton D´Araújo, Eduardo Cunha Lima e dois pianistas Vinicius Sales e Hamurabi Ferreira.

Os cantores são conduzidos pelo professor e maestro Carlos Anísio. No repertório ária famosas do italiano Giacomo Puccini, compositor de óperas italiano (1858-1924). Suas óperas são algumas das mais interpretadas atualmente, entre elas La bohème, Tosca, Madama Butterfly e Turandot. Além de Vicenzo Bellini e Giuseppe Verdi, com sua La Traviatta e a tradicional Ave Maria do vienense Franz Peter Schubert.

Viva o Centro com Música – O projeto foi prospectado pela Secretaria de Ciência e Tecnologia e UFPB, por meio do setor de projetos do órgão com apoio da Agência de Inovação Tecnológica do Município, criada para promover o desenvolvimento tecnológico, levando inovação a diversos setores e fomentando a integração entre o público e o privado. Operando como uma ponte dinâmica que interliga a academia, o governo e as empresas, a Inovatec JP adquire um papel multifacetado e se destaca na concepção e desenvolvimento de novos produtos, serviços e processos inovadores. Tem como parceira as Secretarias de Planejamento e Turismo de João Pessoa.

Tecnologia e música – O projeto, no primeiro momento, também permitiu a realização de pesquisa com a utilização de software livre, dando início a testes de gravação, sonorização, transmissão de conteúdo com computadores, interfaces e utilização de celulares de uso cotidiano com função de câmeras.

A pesquisa investiga se é possível usar hardwares acessíveis e que sirvam tanto para a sonorização de eventos de pequeno porte quanto para gravação de estúdios caseiros, ou em inglês, home studios. A expectativa é, caso os experimentos se repliquem de maneira positiva, que seja criado um protocolo de montagem de sistemas de sonorização, gravação e transmissão ao vivo dentro do sistema Linux, parte do sistema operacional Linux responsável por isso é um protocolo denominado por Jack Audio Connection Kit.