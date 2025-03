Sesc lança edital para seleção de artistas visuais com domínio em aquarela

O Sesc Paraíba lançou nesta semana o edital para credenciamento e seleção de artistas visuais especializados na técnica da pintura em aquarela. A iniciativa faz parte do Projeto Expedição Sesc em Artes Visuais, com o Eixo Curatorial A vida acontece com o Sesc do Litoral ao Sertão.

O objetivo é registrar, por meio da pintura em aquarela, as unidades do Sesc localizadas no território paraibano e suas vocações, fortalecendo a identidade institucional e valorizando o patrimônio cultural da região.

Serão selecionados 10 (dez) artistas paraibanos, que terão a oportunidade de criar duas obras para cada unidade do Sesc: uma que retrate o espaço físico e outra que explore a vocação da unidade.

O valor de aquisição das obras será de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por obra, totalizando R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pelo conjunto de duas obras adquiridas. As obras selecionadas farão parte de uma exposição coletiva itinerante, que percorrerá as unidades do Sesc Paraíba, e também serão incluídas em uma publicação que divulgará a produção dos artistas participantes.

O concurso tem como objetivos incentivar a produção artística paraibana na pintura em aquarela, selecionar artistas aquarelistas paraibanos e colaborar na difusão de suas produções, por meio da exposição itinerante. Além disso, o projeto contribui para a formação da coleção de arte do Sesc e fortalece a marca institucional e sua identidade patrimonial no estado da Paraíba.

As inscrições podem ser realizadas até as 17h do dia 12 de março de 2025, por meio do site oficial do Sesc Paraíba: www.sescpb.com.br. A divulgação dos resultados ocorrerá a partir do dia 17 de março de 2025. O Sesc Paraíba convida todos os artistas que dominam a técnica da pintura em aquarela a participarem dessa importante oportunidade, que não só valoriza o trabalho dos artistas, mas também contribui para a preservação e difusão da cultura e identidade paraibanas.

Informações adicionais ou dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail expedicaosescdeartesvisuais@gmail.com. O edital completo, bem como ficha de inscrição e anexos, estão disponíveis no site www.sescpb.com.br.