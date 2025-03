Tatau leva multidão a ‘pular que nem pipoca’ no Carnaval de Cabedelo

Uma coisa é certa: o carnaval de Cabedelo tá deixando todo mundo mal acostumado com tanta animação e alegria!

Foi esse o sentimento da multidão que lotou o Dique nesta segunda-feira (03), para conferir mais uma programação de shows organizada pela Prefeitura Municipal.

No Corredor da Folia também teve frevo. A nação rubronegra de Cabedelo con o Flanaticos ; e o brilho e a emoção da Amizade na Melhor Idade com seus lindos estandartes encheram as ruas de alegria e beleza.

E a Batucada Drink Folia Sambareggae segue desfilando muita animação pela cidade, enchendo as ruas de alegria e folia. Nessa segunda-feira (03),, o grupo de sambareggae esbanjou irreverência com uma legião da guarda romana e gladiadores, com direito a imperador e tudo mais!.

“O carnaval de Cabedelo é muito criativo! Cada grupo, bloco ou turma tem suas peculiaridades, fantasias e histórias e isso torna a festa ainda mais bonita. Estamos vivendo o carnaval de Cabedelo junto com o povo, e a cada ano vamos fazer uma festa ainda melhor”, destacou o prefeito André Coutinho que, acompanhado da primeira dama Nathália Coutinho, novamente visitou os locais festivos em Cabedelo e terminou a noite no Dique.

E como ninguém está cansado ainda, a folia em Cabedelo segue nesta terça-feira (4), com o Sunset Dique Line, com a apresentação do Grupo de Pagode Oxigênio Retrô, a partir das 16h. Já no Corredor da Folia, quem comanda o frevo a partir das 19h é o tradicionalismo do pó de arroz Flufolia e o arrastão do povão de Dudão Som Folia.

“O carnaval de Cabedelo está encantador! Esse nosso povo gosta mesmo de festa e a nossa gestão vai trabalhar ainda mais, a cada ano, para oferecer uma estrutura melhor e que o consolide como o maior festejo carnavalesco do litoral paraibano”, destacou a vice prefeita, Camila Holanda, que também fez questão de frequentar os principais eventos deste carnaval.

Na 2ª noite de programação de shows no Dique, o cantor Tatau subiu ao palco e colocou todo mundo pra tirar o pé do chão, ao som de grandes sucessos, como “Pipoca”, “Mal Acostumada” e “Araketu Bom demais”.

Mais uma vez em Cabedeelo, o baiano foi energia pura e passou toda a sua empolgação para o público, além de agradecer o convite da Prefeitura.

“É um prazer poder voltar à Cabedelo. Desta vez em pleno carnaval e num local ainda mais lindo que da primeira vez. O melhor é que o público daqui canta minhas músicas, tem uma energia surreal e além disso a festa é extremamente organizada e tranquila. Está de parabéns a prefeitura da cidade”, resumiu o cantor Tatau.

Mesmo após uma folia daquelas, quem foi pro Dique ainda teve energia para dançar e cantar ao som do DJ Furni e do cantor Beto Movimento

Difícil mesmo foi achar alguém parado para tentar resumir o clima de carnaval na cidade portuária. Os foliões eram pura empolgação.

“Aqui tá top demais… Já vim uns anos atrás aqui, e hoje estou feliz de voltar e ver uma festa tão organizada. Só tenho de agradecer e parabenizar Cabedelo por esse carnaval”, afirmou o representante comercial campinense Altair Germano.

No camarote acessível, a animação também era grande e o cadeirante Jean Vitor falou sobre o espaço inclusivo e as festas em Cabedelo. “É bom demais poder curtir o carnaval com acessibilidade. Aqui em Cabedelo eu vou pra onde eu quiser porque realmente somos bem recebidos e tem uma prefeitura que pensa na gente”!, concluiu