Saiba o que assistir na TV nesta terça de carnaval; canais abertos

CULTURA

07h30 Kid-E-Cats : T1 – O Dia do Gato Preto; Uma Grande Diversão

07h35 Oi, Duggee! : T2 EP51 – Duggee e o Distintivo da Moda

07h45 Meu AmigãoZão : Castelo nas Nuvens

08h00 Um Herói do Coração : Como os Animaizinhos; Parque dos Ovos Surpresas (A Ram Sam Sam); Sempre Sempre; O Aniversário da Meili

08h15 Mundo Ripilica – As Aventuras de Lilica, a Coala : O Eclipse

08h20 Milo : T1 EP22 – Milo, o Ator de Teatro

08h30 Simon, o Supercoelho : Que Bagunça Eu Fiz; Eu Amo uma Surpresa

08h45 Bluey : T1 – Crianças; Frango Rato

09h00 Mundo Bita – Imagine-se : T1 EP2 – Mesmo Longe, Sempre Perto

09h10 Parquinho Jurássico : T1 EP11 – Nossas Diferenças

09h15 Octonautas : T1 EP11 – Octonautas e os Irmãos Peixe-Bolha

09h25 PJ Masks – Heróis de Pijama : T3 – O Mestre do Fosso

09h40 Dino Ranch : T1 – O Sustossauro

09h55 Martin Manhã : T4 EP3 – As Confusões de Lua Cheia

10h10 O Show da Luna! : T4 EP17 – Branco Como a Neve

10h25 44 Gatos : T1 EP41 – O Dia da Reciclagem Criativa

10h40 Turbossauros : T1 EP24 – Operação Estufa

10h50 Mistérios Animais : T1 – O Segredo da Caverna de Sal

11h00 Tainá e os Guardiões da Amazônia : T1 EP22 – Quem Grita Mais Alto

11h15 Turma da Mônica : T3 EP13 – Os Outros Sentidos

11h25 Turma da Mônica : T3 EP16 – Não Tem Gostosura

11h40 Morgana & Celeste : T1 EP22 – Amelia Earhart e a Travessia do Atlântico

11h45 Quintal da Cultura : T6 – Lavando Ourifunfas

12h00 Jornal da Tarde

12h44 Pronto Atendimento : Compra On-Line Não Estornada: O que Fazer?

12h45 Peppa Pig : O Barquinho; A Caixa de Areia; Animais Noturnos

13h05 Ana Bolinha : Balão a Gás

13h15 Oi, Duggee! : T2 EP51 – Duggee e o Distintivo da Moda

13h20 Simon, o Supercoelho : Que Bagunça Eu Fiz; Eu Amo uma Surpresa

13h30 Um Herói do Coração : Como os Animaizinhos; Parque dos Ovos Surpresas (A Ram Sam Sam); Sempre Sempre; O Aniversário da Meili

13h45 Contos da Masha : T1 – O Machado Comestível

13h50 Contos da Masha : T1 – Não Sei Para Onde Vou

14h00 Viola e Tambor : T1 – O Aniversário de Viola; O que Você Disse?

14h15 Dino Ranch : T1 – O Sustossauro

14h30 PJ Masks – Heróis de Pijama : T3 – O Mestre do Fosso

14h45 Octonautas : T1 EP11 – Octonautas e os Irmãos Peixe-Bolha

15h00 44 Gatos : T1 EP41 – O Dia da Reciclagem Criativa

15h15 Bluey : T1 – Crianças; Frango Rato

15h30 Meu AmigãoZão : Castelo nas Nuvens

15h45 O Show da Luna! : T4 EP17 – Branco Como a Neve

16h00 Milo : T1 EP22 – Milo, o Ator de Teatro

16h15 Quintal da Cultura : T6 – Lavando Ourifunfas

16h30 Turma da Mônica : T3 EP13 – Os Outros Sentidos

16h40 Turma da Mônica : T3 EP16 – Não Tem Gostosura

16h45 O Mundo de Mia : T2 EP2 – Atrás da Cortina

17h15 As Aventuras de Tintim : T1 EP3 – Os Charutos do Faraó

17h45 O Mundo de Beakman : T4 EP15 – Catalisadores, Beakmania e Aerossóis

18h15 Shaun, o Carneiro : T5 EP14 – Entregas Perigosas

18h20 Shaun, o Carneiro : T5 EP15 – Bitzer de Babá

18h30 Antimatéria

19h30 Irmão do Jorel : T4 – Comitê dos Patos

19h45 Metrópolis

20h00 Repórter Eco

20h30 Agrocultura

21h00 Jornal da Cultura

22h00 Provoca : Manuela Dias

22h58 Pronto Atendimento : Compra On-Line Não Estornada: O que Fazer?

23h00 Café Filosófico Expresso : Sexualidade Contemporânea – Sexo – Nas Telas

23h30 Negros em Foco : Ciência do Futuro – Negros Pesquisadores

00h00 Metrópolis

00h15 Cinematógrafo : T10 – A História das Locadoras

00h45 Cultura Livre : Amaro Freitas

01h15 Brasil Jazz Sinfônica : T8 EP9 – Especial Verão 2025

02h15 Jornal da Cultura

03h15 Saúde Brasil : Câncer de Mama Avançado Metastático

03h45 Viver Natural : Rolfing

04h15 Mesa Brasileira : Farnel Lusitano

SBT

07h30 Primeiro Impacto

09h00 Feriadão SBT : Desenhos

11h15 SBT Rio

13h15 SBT Esporte Rio

13h45 Feriadão SBT : A Pracinha

14h15 Feriadão SBT : Chapolin

14h45 Feriadão SBT : Chaves

15h30 Fofocalizando

16h45 Real Madrid x Atlético de Madrid – UEFA Champions League : Real Madrid x Atlético de Madrid

18h45 Tá na Hora Rio

19h45 SBT Brasil

20h45 Chaves

21h05 A Caverna Encantada

22h00 Chapolin

22h15 Programa do Ratinho

23h30 SBT Folia 2025

01h30 Operação Mesquita

02h00 SBT PodNight : PodC Mais

02h45 SBT News

GLOBO

06h00 Bom Dia Rio

08h30 Bom Dia Brasil

09h30 Encontro Com Patrícia Poeta

10h35 Mais Você

11h45 RJ1

13h00 Globo Esporte

13h25 Jornal Hoje

14h25 Edição Especial – História de Amor

15h05 Sessão da Tarde – Homem De Ferro

17h05 Vale a Pena Ver de Novo – Tieta

18h10 Garota do Momento

18h50 RJ2

19h20 Volta Por Cima

20h00 Jornal Nacional

20h35 Mania de Você

21h15 Big Brother Brasil 25

21h55 Carnaval Globeleza 2025

04h00 Hora Um

RECORD

07h30 Balanço Geral SP Manhã

08h40 Fala Brasil

10h00 Hoje em Dia

11h50 Balanço Geral

15h30 O Rico e Lázaro

16h30 Cidade Alerta

17h10 Jornal da Record – 24h

17h15 Cidade Alerta

17h40 Jornal da Record – 24h

17h45 Cidade Alerta

18h00 Cidade Alerta

18h50 Cidade Alerta

19h55 Jornal da Record

21h00 Força de Mulher

21h45 Gênesis

22h30 Reis

23h45 Chicago P.D. – Distrito 21 : T11 EP2 – Recuperado

00h40 Jornal da Record – 24h

00h45 Fala que Eu te Escuto

02h00 Dicas de Amor

02h30 Palavra Amiga

03h30 A Última Porta

04h00 Nosso Tempo

04h30 Prosperidade com Deus

REDE TV!

05h00 Igreja Internacional da Graça de Deus

08h30 Igreja Universal do Reino de Deus

09h30 Ultrafarma

10h00 Você na TV

11h30 Fica com a Gente

13h00 Igreja Universal do Reino de Deus

15h00 A Tarde É Sua

17h00 Igreja Universal do Reino de Deus

18h00 A Hora do Zap

19h00 Elas em Jogo

19h20 RedeTV! News

20h30 Igreja Internacional da Graça de Deus

21h30 Bastidores do Carnaval 2025

01h30 Madrugada Animada

03h00 Igreja da Graça no Seu Lar

BAND

06h45 Jornal BandNews

08h00 AgroBand

08h15 Bom Dia, Favela

08h45 Bora Brasil

09h00 Bora Brasil

11h00 Jogo Aberto

12h00 Os Donos da Bola

12h50 A Voz do Rio

13h40 Vem com a Gente

14h30 Melhor da Tarde com Cátia Fonseca

16h00 Brasil Urgente

17h30 Brasil Urgente Rio

18h40 Jornal do Rio

19h20 Jornal da Band

20h25 Melhor da Noite

21h20 Show da Fé

22h15 Perrengue do Dia

22h30 Pesadelo na Cozinha

00h00 Jornal da Noite

00h30 Band Folia 2025

02h00 Esporte Total

03h00 Jornal da Band

04h00 Alma de Gigante

* Folhapress