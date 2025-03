Saiba o que assistir na TV nesta segunda-feira; canais abertos

CULTURA

07h30 Kid-E-Cats : T1 EP40 – O Ladrãozinho

07h35 Oi, Duggee! : T2 EP50 – Duggee e o Distintivo da Chave

07h45 Meu AmigãoZão : Meu Pé de Moleque

08h00 Um Herói do Coração : Tenho um Balão Violeta; Um Presente Divertido; Cinco Dinossauros; Fazendo um Bolo

08h15 Mundo Ripilica – As Aventuras de Lilica, a Coala : Vito Lá no Alto

08h20 Milo : T1 EP21 – Milo, o Músico

08h30 Simon, o Supercoelho : Quem É o Mais Forte?; Hoje É Feriado!

08h45 Bluey : T1 – Acampamento; Montanha Mãe e Pai

09h00 Mundo Bita – Imagine-se : T1 EP5 – Todos Juntos, Vamos Lá

09h10 Parquinho Jurássico : T1 EP10 – Vem Dançar

09h15 Octonautas : T1 EP13 – Octonautas e a Estrelinha-do-Mar Perdida

09h25 PJ Masks – Heróis de Pijama : T3 – Penetra na PJ Festa

09h40 Dino Ranch : T1 – Parem Aquele Espinossauro

09h55 Martin Manhã : T1 EP1 – As Aventuras do Dragão

10h10 O Show da Luna! : T4 EP16 – Voyager Viajante

10h25 44 Gatos : T1 EP40 – Pilousaurus Rex

10h40 Turbossauros : T1 EP23 – Preso na Lama

10h50 Mistérios Animais : T1 – O Caso da Grande Mordida

11h00 Tainá e os Guardiões da Amazônia : T1 EP21 – Capivara Entediada

11h15 Turma da Mônica : T3 EP11 – Tem um Pestinha no Banheiro

11h25 Turma da Mônica : T3 EP12 – Bugado

11h40 Morgana & Celeste : T1 EP21 – Édipo e a Esfinge

11h45 Quintal da Cultura : T6 – Xiii, Quebrou!

12h00 Jornal da Tarde

12h44 Pronto Atendimento : Conta de Água em Conjunto no Condomínio: É Justo?

12h45 Peppa Pig : A Festa das Crianças; O Aquário; O Carro de Corrida do George

13h05 Ana Bolinha : Bússola

13h15 Oi, Duggee! : T2 EP50 – Duggee e o Distintivo da Chave

13h20 Simon, o Supercoelho : Quem É o Mais Forte?; Hoje É Feriado!

13h30 Um Herói do Coração : Tenho um Balão Violeta; Um Presente Divertido; Cinco Dinossauros; Fazendo um Bolo

13h45 Contos da Masha : T1 – O Desejo do Peixe de Ouro

13h50 Contos da Masha : T1 – A Raposa e o Galo

14h00 Viola e Tambor : Ovinhos Chocalho; Hora de Dormir

14h15 Dino Ranch : T1 – Parem Aquele Espinossauro

14h30 PJ Masks – Heróis de Pijama : T3 – Penetra na PJ Festa

14h45 Octonautas : T1 EP13 – Octonautas e a Estrelinha-do-Mar Perdida

15h00 44 Gatos : T1 EP40 – Pilousaurus Rex

15h15 Bluey : T1 – Acampamento; Montanha Mãe e Pai

15h30 Meu AmigãoZão : Meu Pé de Moleque

15h45 O Show da Luna! : T4 EP16 – Voyager Viajante

16h00 Milo : T1 EP21 – Milo, o Músico

16h15 Quintal da Cultura : T6 – Xiii, Quebrou!

16h30 Turma da Mônica : T3 EP11 – Tem um Pestinha no Banheiro

16h40 Turma da Mônica : T3 EP12 – Bugado

16h45 O Mundo de Mia : T2 EP1 – O Visitante Misterioso

17h15 As Aventuras de Tintim : T1 EP2 – Os Charutos do Faraó

17h45 O Mundo de Beakman : T4 EP5 – Boca, Beakmania e Escalas

18h15 Shaun, o Carneiro : T5 EP12 – Lista de Verificação

18h20 Shaun, o Carneiro : T5 EP13 – Devolver ao Remetente

18h30 Antimatéria

19h30 Irmão do Jorel : T4 – Judoka Kid II

19h45 Metrópolis

20h00 Cartão Verde

21h00 Jornal da Cultura

22h00 Roda Viva

23h45 Desfile das Escolas de Samba do Grupo Especial de Bairros de São Paulo

02h15 Jornal da Cultura

03h15 Saúde Brasil : Obesidade Infantil

03h45 Educação Brasileira : Valeria Riccomini e Ernesto Faria

04h15 Cabaret Literário : O Poeta Desconhecido – Raguna Cabral

SBT

07h30 Primeiro Impacto

11h15 SBT Rio

13h15 SBT Esporte Rio

13h45 Quando me Apaixono

14h30 Meu Caminho É te Amar

15h30 Fofocalizando

16h45 Tá na Hora

18h30 Tá na Hora Rio

19h45 SBT Brasil

20h45 Chaves

21h05 A Caverna Encantada

22h00 Chapolin

22h15 Programa do Ratinho

23h15 Arena SBT

00h00 SBT Folia 2025

02h00 Operação Mesquita

02h30 SBT PodNight : Papagaio Falante

03h15 SBT News

GLOBO

06h00 Bom Dia Rio

08h30 Bom Dia Brasil

09h30 Encontro Com Patrícia Poeta

10h35 Mais Você

11h45 RJ1

13h00 Globo Esporte

13h25 Jornal Hoje

14h45 Edição Especial – História de Amor

15h25 Sessão da Tarde – Casamento Grego 2

17h05 Vale a Pena Ver de Novo – Tieta

18h05 Garota do Momento

18h45 RJ2

19h15 Volta Por Cima

20h00 Jornal Nacional

20h35 Mania de Você

21h15 Big Brother Brasil 25

21h55 Carnaval Globeleza 2025

04h05 Comédia Na Madruga

04h40 Corujão

RECORD

07h30 Balanço Geral SP Manhã

08h40 Fala Brasil

10h00 Hoje em Dia

11h50 Balanço Geral

15h30 O Rico e Lázaro

16h30 Cidade Alerta

17h10 Jornal da Record – 24h

17h15 Cidade Alerta

17h40 Jornal da Record – 24h

17h45 Cidade Alerta

18h00 Cidade Alerta

18h50 Cidade Alerta

19h55 Jornal da Record

21h00 Força de Mulher

21h45 Gênesis

22h30 Reis

23h45 Chicago P.D. – Distrito 21 : T11 EP1 – Descarregando

00h40 Jornal da Record – 24h

00h45 Entre Linhas

02h00 Dicas de Amor

02h30 Palavra Amiga

03h30 A Última Porta

04h00 Nosso Tempo

04h30 Corrente dos 70

04h45 Prosperidade com Deus

REDE TV!

05h00 Igreja Internacional da Graça de Deus

08h30 Igreja Universal do Reino de Deus

09h30 Ultrafarma

10h00 Você na TV

11h30 Fica com a Gente

13h00 Igreja Universal do Reino de Deus

15h00 A Tarde É Sua

17h00 Igreja Universal do Reino de Deus

18h00 A Hora do Zap

19h00 Elas em Jogo

19h20 RedeTV! News

20h30 Igreja Internacional da Graça de Deus

21h30 Bastidores do Carnaval 2025

01h30 Madrugada Animada

03h00 Igreja da Graça no Seu Lar

BAND

06h45 Jornal BandNews

08h00 AgroBand

08h15 Bom Dia, Favela

08h45 Bora Brasil

09h00 Bora Brasil

11h00 Jogo Aberto

12h00 Os Donos da Bola

12h50 A Voz do Rio

13h40 Vem com a Gente

14h30 Melhor da Tarde com Cátia Fonseca

16h00 Brasil Urgente

17h30 Brasil Urgente Rio

18h40 Jornal do Rio

19h20 Jornal da Band

20h25 Melhor da Noite

21h20 Show da Fé

22h15 Perrengue do Dia

22h30 Jornal da Noite

23h00 Band Folia 2025

02h00 Esporte Total

02h45 Resenha do Galinho

03h20 WEC : Compacto – 1812 km do Catar

04h00 Alma de Gigante

