Fernanda Torres perde o Oscar de melhor atriz

Fernanda Torres perdeu o Oscar de melhor atriz na noite deste domingo (2). Ela concorria à estatueta pelo filme “Ainda Estou Aqui”, dirigido por Walter Salles.

O troféu era disputado também pelas americanas Demi Moore, de “A Substância”, e Mikey Madison, por “Anora”, pela espanhola Karla Sofía Gascón, que fez “Emilia Pérez”, e ainda pela britânica Cynthia Erivo, de “Wicked”.

Veículos especializados apontavam que Torres havia aumentado suas chances no Oscar por ter vencido o Globo de Ouro de melhor atriz em drama há dois meses. Ela vinha se dedicando a uma campanha intensa de divulgação do filme, que incluiu exibições para votantes do Oscar, participações em programas de auditório americanos, e entrevistas a importantes veículos especializados em cinema.

Se tivesse vencido, Torres se tornaria a primeira brasileira campeã nessa categoria da premiação mais importante do cinema. Antes dela, sua mãe Fernanda Montenegro ganhou uma nomeação ao mesmo troféu por “Central do Brasil”, em 1999, filme também dirigido por Walter Salles.

Em “Ainda Estou Aqui” Torres interpreta Eunice Paiva, que teve de criar sozinha os cinco filhos quando perdeu seu marido, o ex-deputado Rubens Paiva, para a ditadura militar. O filme é uma adaptação do livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, que escreveu também “Feliz Ano Velho”.

* GUILHERME LUIS (FOLHAPRESS)