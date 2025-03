Fé e emoção marcam dia de intensa programação no Crescer, em Campina

O Encontro Nacional da Família Católica, Crescer, realizado em Campina Grande-PB, viveu um dia de intensa programação nesta segunda-feira (03.03), com momentos de oração, pregações e Santa Missa.

Entre os destaques da programação, estiveram a pregação do Pe. Marlon Múcio, a primeira participação do casal Amanda e Marcelo Buttchevits no evento e a Santa Missa, presidida pelo Pe. Chrystian Shankar.

A tarde teve início com a pregação do Pe. Marlon Múcio, que abordou o tema “A Sagrada Família de Nazaré, o grande exemplo de família”.

O sacerdote destacou a importância do modelo de Jesus, Maria e José para a vivência dos valores cristãos dentro dos lares. Durante sua fala, ressaltou a necessidade de harmonia, diálogo e oração em família para fortalecer os vínculos e enfrentar os desafios cotidianos. Ele foi enfático ao afirmar “Jesus morreu pela minha família e pela sua. Que a família seja o santuário da vida!”.

Após a reflexão sobre a Sagrada Família, os fiéis participaram de um dos momentos mais profundos e espiritualizados do encontro: a Procissão e Adoração ao Santíssimo Sacramento. Conduzida pelo Diácono Gleydson Lopes e acompanhada por Gustavo Lucena, Guto Azevedo e Zulene Parente, a adoração foi marcada por canções e orações, levando os participantes a um momento de espiritualidade, entrega e muita emoção.

Uma das estreias da edição deste ano foi a participação do casal Amanda e Marcelo Buttchevits, que conduziu a pregação “Os filhos são bênçãos de Deus”.

Durante a palestra, o casal compartilhou testemunhos sobre a paternidade e a importância de enxergar os filhos como dons divinos. Amanda e Marcelo trouxeram reflexões sobre os desafios da criação dos filhos nos tempos atuais e incentivaram os pais a educá-los na fé, com amor e paciência.

Santa Missa

Encerrando o dia, os fiéis participaram da Santa Missa presidida pelo Pe. Chrystian Shankar, que mais uma vez emocionou os presentes com sua homilia. A Santa Missa foi concelebrada pelos Padres Fábio Vieira, Marlon Múcio, André e Aldevan, com apoio litúrgico dos diáconos Anderson, Paulo e Gleydson.

A luz do evangelho de Lucas (6,39-45), o Pe. Chrystian Shankar alertou os fiéis que Deus vos ama e reforçou que para ser um novo homem e uma nova mulher, é preciso transplantar um novo coração, pois a mudança começa de dentro para fora. A celebração foi marcada por momentos de louvor e agradecimento, reunindo fiéis de diversas partes do país.

O Encontro Nacional da Família Católica segue até esta terça-feira (04). Com o tema “Na Família está a Esperança”, o encontro propõe reflexões, reafirmando a importância da família na construção de uma sociedade alicerçada nos valores cristãos.