Desfile das Donzelas do Cais agita o Carnaval de Cabedelo

O sábado de Carnaval em Cabedelo foi marcado pela beleza e pela ousadia das Donzelas da Beira do Cais, que invadiram a BR-230 e deram um show de beleza, alegria e animação!

No bairro do Renascer também teve folia, com o axé contagiante da banda Bereguedê e todo o swing de Gera Almeida, que não deixou ninguém parado.

A festa em Cabedelo não para! Neste domingo de carnaval, o Corredor da Folia vai bombar a partir das 19h, com os vascaínos do Frevasco; o Juca Bocão e suas alegorias; e a juventude do Bloco dos Deltas.

O bloco mais antigo e tradicional de Cabedelo, As Donzelas da Beira do Cais, completou 39 anos em 2025 e arrastou uma multidão com dois grandes trios elétricos ao som das bandas Nagibe e Stylo Ousado, provando porque é o bloco mais audacioso do carnaval portuário!

A concentração aconteceu na Praça Getúlio Vargas, onde as Donzelas se prepararam para voltar a encher a BR-230 de muita purpurina e alegria, mostrando a verdadeira essência da festa: a liberdade de brincar carnaval sem preconceitos.

Fundado em 1985 pelo saudoso carnavalesco Alfredo Alves dos Santos, a agremiação desfilou pela primeira vez em 1986 e seguiu anualmente alegrando as ruas de Cabedelo. Este ano, a agremiação foi contemplada com um percurso na BR 230, relembrando o grande sucesso dos blocos de carnavais que por ali passaram, e contou com todo apoio e investimento da gestão atual.

“Nós queremos vir publicamente agradecer a todos que fazem a Prefeitura de Cabedelo pelo apoio essencial na realização do nosso desfile neste Carnaval 2025. Com o suporte da gestão, conseguimos levar para a avenida toda a alegria, tradição e irreverência que marcam nossa história. Agradecemos também pelo incentivo à cultura popular, pela infraestrutura disponibilizada e pelo compromisso em fortalecer o nosso carnaval. Essa parceria foi fundamental para garantir uma festa segura, organizada e vibrante para todos os foliões. Que essa união siga firme em 2026, que será nossa quadragésima edição, 40 anos de história, valorizando nossa cultura e mantendo viva a magia do nosso bloco”, destacou Nyelison Oliveira, um dos coordenadores do bloco e filho da saudosa donzela fundadora Alfredo Santos.

Ao som das bandas Nagibe e Stylo Ousado, em cima dos trios Pranchão Explosão e Rich Som, as Donzelas arrastaram milhares de foliões e o que se viu pela BR foi um misto de cores, atrevimento, ousadia, irreverência e alegria. Tudo, claro, com muito respeito e organização.

“Estou maravilhado…digo maravilhada. Sim, é verdade. Foi tudo encantador! Viver a magia do carnaval em Cabedelo, resgatando os grandes carnavais que aconteciam nesta BR. Dois trios, opções variadas de estilo musical e muita gente, muita gente mesmo…muita diversão! Parabéns, Donzelas. Parabéns á Prefeitura pelo apoio ao carnaval tradição. Que daqui pra frente só mudem se for pra melhor”, comentou o cabedelense técnico em contabilidade Clebson Oliveira, que estava fantasiado de fada.

“Eu vim pela primeira vez e já gostei. Muito divertido. Nenhuma briga! As Donzelas são muito irreverentes, a gente vê de tudo um pouco. E que bom saber que a Prefeitura apoia estas iniciativas nos festejos carnavalescos e ainda dá todo suporte. Isso é bom para o comércio, economia e turismo do município”, afirmou o professor Everaldo Souza, que veio de João Pessoa com a família prestigiar o bloco.

Programação – A folia segue em Cabedelo nesta segunda-feira (03), no Dique, com DJ Eric Furni, o axé eletrizante de Beto Movimento e toda a energia do cantor baiano Tatau, que promete deixar todo mundo mal acostumado e pulando que nem pipoca. No Corredor também terá folia, com a nação rubronegra de Cabedelo Flanáticos; e o brilho e a emoção da Amizade na Melhor Idade com seus lindos estandartes.

No dia 04 de março, acontece o Sunset Dique Line, com a apresentação do Grupo de Pagode Oxigênio Retrô, a partir das 16h. Já no Corredor da Folia, quem comanda o frevo a partir das 19h é o tradicionalismo do pó de arroz Flufolia e o arrastão do povão de Dudão Som Folia.

Na quarta-feira de cinzas (05) ainda tem energia no Corredor das Folia, com o tradicional Bloco dos Barraqueiros fechando a festa por lá, a partir das 19h.

O evento de Encerramento do Carnaval de Cabedelo será com uma ressaca daquelas, no dia 08 de março, no Dique, com shows de Ramon Schnayder, Dj Eric Furni e Reinaldinho (Ex-Terrasamba), já com gostinho de quero mais e deixando saudades da folia