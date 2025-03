Carnaval Tradição de João Pessoa começa neste sábado; veja programação

O tradicional desfile do Carnaval Tradição 2025, realizado pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), começa neste sábado (1º), a partir das 17h, na Avenida Duarte da Silveira.

Durante quatro dias, 56 agremiações, envolvendo tribos indígenas carnavalescas, clubes de frevo, escolas de samba, ala ursas e, a novidade deste ano, os maracatus, devem desfilar beleza, cores e muita alegria.

“Nós temos feito, nos últimos quatro anos, um trabalho intenso de fortalecimento das culturas populares e do Carnaval Tradição em João Pessoa. O resultado começa a aparecer agora com esse verdadeiro renascimento do Carnaval Tradição por meio da criação de novas agremiações, de tribos indígenas, ala ursas, escolas de samba”, avalia o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Todo esse processo do Carnaval Tradição, segundo ele, foi restaurado porque a Funjope e a Prefeitura têm estimulado não apenas do ponto de vista de recurso financeiro, como foi feito este ano, com R$ 1.146.000,00 de subvenção direta para o Carnaval Tradição, mas, sobretudo, pelo cuidado permanente e diário que tem sido dedicado a essas culturas populares.

“Este ano abraçamos e acolhemos os maracatus dentro do Carnaval Tradição, fortalecemos essa linhagem carnavalesca que precisa ganhar visibilidade e força. É muito importante para todos nós esse trabalho junto com a Liga Carnavalesca, Associação das Ala Ursas. Temos feito o que o prefeito Cícero nos recomenda e estimula permanentemente que é cuidar da diversidade das culturas de João Pessoa. Está dando certo e, no caso do Carnaval Tradição, vamos ver na avenida”, afirma o diretor.

O presidente da Liga Carnavalesca de João Pessoa, Edson Pessoa, destaca que o fato novo do Carnaval Tradição é o aumento do número de agremiações, não só a presença dos maracatus, mas também quatro tribos indígenas novas – Pataxós, Jaçanã, Piragibe e Xingu.

“São coisas que engrandecem o Carnaval e a nossa expectativa é de ver essa hora chegar para que possamos assistir o brilho, a empolgação e a organização de cada agremiação na avenida. É bem verdade que tudo isso só acontece porque existem grandes profissionais por trás, fazendo a produção, com o apoio da Prefeitura de João Pessoa e, em particular, da Funjope”, pontua.

Ele ressalta que este ano foi necessário a Funjope estender os desfiles por mais uma noite, até a terça-feira (4). Assim, o resultado só será divulgado na Quarta-Feira de Cinzas, a partir das 9h, quando acontece a apuração.

Premiações – Serão premiadas as três primeiras colocadas entre clubes de frevo, tribos indígenas carnavalescas, clubes de frevo e escolas de samba que passarem pela avenida entre os dias 1º e 4 de março.

Serão premiados os três primeiros clubes de frevo dos grupos A e B. No Grupo A, o primeiro lugar recebe R$ 10 mil, o segundo R$ 8 mil e o terceiro R$ 6 mil. Do Grupo B, o prêmio é de R$ 8 mil (primeiro lugar), R$ 6 mil (segundo lugar) e R$ 4 mil (terceiro colocado).

No caso dos clubes de frevo, a comissão julgadora vai avaliar os quesitos abre ala de passistas, fantasia, adereço, estandarte, porta-estandarte, evolução, orquestra de frevo e coreografia.

As tribos indígenas terão os seguintes quesitos em julgamento: comissão de frente, capacete grande, batuque, estandarte, fantasia, coreografia, conjunto, feiticeiro/pajé.

Os três primeiros do Grupo A recebem R$ 10 mil, R$ 8 mil e R$ 6 mil respectivamente. As premiações dos três melhores do Grupo B são R$ 8 mil, R$ 6 mil e R$ 4 mil.

Entre as escolas de samba, os jurados vão avaliar os quesitos comissão de frente, bateria, samba-enredo, alegorias e adereços, harmonia, fantasias, evolução, casal de mestre-sala e porta-bandeira.

As três escolas de samba mais bem pontuadas vão receber os prêmios de R$ 15 mil, R$ 12 mil e R$ 10 mil, respectivamente. Todos receberão ainda certificados e troféus.

Segurança – Durante a programação do Carnaval de João Pessoa, desde as prévias até o tradicional desfile do Carnaval Tradição, os foliões contam com um aparato de segurança que envolve a Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Civil Metropolitana, Corpo de Bombeiros e o Corpo de Bombeiros.

A ação também conta com o apoio de diversas secretarias municipais, a exemplo da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob), secretarias de Desenvolvimento Urbano (Sedurb), Infraestrutura (Seinfra), Saúde (SMS) e Limpeza Urbana (Emlur).

Programação

Sábado (1º) – 17h

Maracatu Coletivo Maracastelo (convidado)

Maracatu Tambores do Tempo (convidado)

Tribo indígena Jaçanã (convidado)

Tribo indígena Piragibe (convidado)

Tribo Indígena Papo Amarelo (B)

Clube Criança Feliz (B)

Tribo Indígena Tupinambás (B)

Clube Gigantes do frevo (B)

Tribo Indígena Xavante (B)

Clube A corda do Frevo (B)

Tribo Indígena Guanabara (B)

Clube Alegria do Frevo (B)

Tribo Indígena Tupi Guanabara (B)

Clube Bandeirantes da Torre (A)

Tribo Indígena Pele Vermelha (B)

Clube Sai da Frente Dona Emília (A)

Domingo (2) – 17h

Maracatu Batuque de Raiz (convidado)

Tribo Indígena Pataxós (convidado)

Tribo Indígena Xingu (convidado)

Tribo Indígena Africanos (A)

Clube São Rafael (A)

Tribo Indígena Tupi Guarani (A)

Clube Piratas (A)

Tribo Indígena Ubirajara (A)

Clube Ciganos (A)

Escola de Samba Guardiões do Samba

Escola de Samba Acadêmicos do Ritmo

Escola de Samba Pavão de Ouro

Escola de Samba Malandros do Morro

Escola de Samba Império do Samba

Escola de Samba Unidos do Roger

Segunda-feira (3) – 17h

Maracatu Pé de Elefante (convidado)

Maracatu Baque Mulher (convidado)

Ala Ursa Urso Alpha (convidado)

Ala Ursa Treme Terra (A)

Ala Ursa Gorila Louco (A)

Ala Ursa Urso Branco (A)

Ala Ursa Urso da Paz (A)

Ala Ursa Gavião (A)

Ala Ursa Santa Cruz (A)

Ala Ursa Sem Lenço e Sem Documento (A)

Ala Ursa Solitário (A)

Ala Ursa Panda (A)

Ala Ursa Jamaica (A)

Terça-feira (4) – 17h

Maracatu Quilombo Nagô (convidado)

Nova Geração (convidado)

Acorda Várzea Nova (convidado)

Anos Dourados (B)

Branco do 13 (B)

Ala Ursa Selvagem (B)

Ala Ursa Canibal (B)

Ala Ursa Alegria do Panda (B)

Ala Ursa Macaco Louco (B)

Ala Ursa Pardo (B)

Ala Ursa Folião (B)

Celebridade (B).