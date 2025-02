Gitana Pimentel comanda primeiro Sabadinho Bom de março, em João Pessoa

O primeiro Sabadinho Bom do mês de março vai apresentar ao público, além de músicas de Carnaval, canções que homenageiam as mulheres, em alusão ao Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 8. O show deste sábado (1º) será comandado pela cantora Gitana Pimentel. Realizado pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), o evento acontece a partir das 12h30, na Praça Rio Branco.

“É uma alegria para todos nós da Funjope ofertarmos mais uma edição do Sabadinho Bom, um evento extremamente consolidado na cidade, que atrai uma qualidade artística muito grande, uma diversidade de cantoras e cantores. Nós não repetimos os músicos e a cada edição temos novas atrações. Esta semana temos a Gitana Pimentel, que faz um show belíssimo para o nosso público que é sempre muito fiel”, afirma o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele ressalta que o Sabadinho Bom é esse caso de sucesso da ação cultural da Funjope. “Fortalece a ocupação do Centro Histórico, mantendo aquele território sempre ativo, com um caráter de vida, com jovens, adultos, diversas gerações que circulam ali a partir do Sabadinho Bom, fortalecendo a economia e valorizando o nosso Centro”, pontua.

Este, conforme Marcus Alves, é o objetivo do prefeito Cícero Lucena, promover a requalificação estrutural do Centro Histórico com obras, infraestrutura, mas, sobretudo, com a população abraçando, ocupando e vivenciando novamente o Centro Histórico. “O Sabadinho Bom é um caso realmente exemplar”, diz.

A cantora Gitana Pimentel afirma que sempre foi apaixonada pelo Sabadinho Bom e que fazer parte da iniciativa é sempre uma experiência inesquecível. “Por ser um evento consolidado na cidade, o público é fiel e exigente e, ao mesmo tempo, nos recebe com muito carinho. Acho que o Sabadinho Bom é um dos maiores cases de sucesso na cultura do nosso estado”, comenta.

Para animar o público, a artista montou um repertório com obras de Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz, Bezerra da Silva, Jorge Aragão, Caetano Veloso, entre outros. “Seria impossível listar todos os grandes compositores que vamos prestigiar”, afirma a cantora.

O ritmo predominante será o samba tradicional, passando por releituras de clássicos da música que embalam os carnavais. Na lista, entre outras, estão Judia de Mim (Wilson Moreira e Zeca Pagodinho), Papo de Samba (Moisés Santiago, Carlos Caetano e Flavinho Silva), Conselho (Adilson Bispo e Zé Roberto) e Samba de Arerê (Arlindo Cruz, Mauro Jr e Xande de Pilares).

Gitana Pimentel ressalta que o grupo vai aproveitar o clima de Carnaval e também levar um pouco de seu show Sambahia, com releituras de clássicos do axé em samba, como Baianidade Nagô (Evandro Rodrigues), Rosa (Pierre Onassis) e Toneladas de Desejo (Carlinhos Brown).

“⁠A expectativa para o Sabadinho Bom sempre é positiva. É um evento que eu amo e eu sei exatamente o que nos aguarda: muita alegria, animação e carinho do público”, conclui.