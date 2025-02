Funjope lança editais da Paixão de Cristo 2025 em João Pessoa

A Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope) lançou, nesta sexta-feira (28), dois editais: o da Paixão de Cristo 2025 e o da Paixão de Cristo nos bairros que, juntos, somam R$ 263.200 mil. O período de inscrições para ambos tem início neste sábado (1º) e segue até a terça-feira (11).

As apresentações da Paixão de Cristo 2025 devem acontecer entre 17 e 19 de abril, em frente ao Centro Cultural de São Francisco, no Centro Histórico.

“Estamos trabalhando para montar um espetáculo que inclua o maior número possível de atores, atrizes e profissionais do teatro de João Pessoa e da Paraíba, de maneira que possamos garantir um espetáculo forte, bonito e que possa reviver esse momento de Cristo, que é importante para todo o cristão ocidental. Todos celebram a Páscoa”, analisa o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele ressalta que foi reservado um volume de recursos na ordem de R$ 263.200 mil para os dois editais. “E a orientação do prefeito Cícero Lucena é que consigamos realmente organizar e realizar um espetáculo grandioso, que seja inclusivo no sentido de garantir espaço para o maior número possível de profissionais. Teremos a nossa Companhia Municipal de Dança, as crianças e jovens do Grupo Kairós. Teremos, seguramente, um belíssimo espetáculo”, enfatiza.

Marcus Alves ressalta ainda que, ao mesmo tempo em que a Funjope realiza o espetáculo da Paixão de Cristo no Centro Histórico de João Pessoa, como forma de valorizar esse território, a Fundação também está estimulando o teatro de bairro, comunitário, que é feito em localidades variadas da cidade. “Então, teremos dez grupos de teatro premiados e isso é muito importante, porque movimentamos a cena teatral da cidade”, acrescenta o diretor.

Paixão de Cristo 2025 – As inscrições no edital da Paixão de Cristo 2025, que será realizada no adro do Centro Cultural São Francisco, devem ser feitas de 1º a 11 de março. Poderão se inscrever atrizes, atores e figurantes que vão compor o elenco do espetáculo. As inscrições devem ser feitas exclusivamente através da plataforma JP Cultura, no link https://jpcultura.joaopessoa.pb.gov.br/. O valor total deste edital é de R$ 163.200 mil.

Todas as informações necessárias, a exemplo da documentação exigida e outros pré-requisitos, podem ser consultadas no edital através do link https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/licitacoes?id=10598.

Para outras informações e dúvidas, o interessado deve entrar em contato através do telefone: (83) 3213-4406 ou pelo e-mail dace.funjope@gmail.com.

Bairros – Para o edital da Paixão de Cristo nos bairros, cujo valor é de R$ 100 mil, as inscrições de grupos e/ou coletivos de artes cênicas serão realizadas no período de 1º a 11 de março, exclusivamente pela plataforma JP Cultura no endereço eletrônico https://jpcultura.joaopessoa.pb.gov.br/.

O edital pode ser acessado no link https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/licitacoes?id=10599.

Serão premiadas dez propostas de montagem de espetáculos cênicos que serão apresentados nos bairros de João Pessoa durante a Semana Santa. O objetivo é o incentivo da cultura nas comunidades, a promoção da melhoria e manutenção dos espetáculos, o fortalecimento do turismo interno e, consequentemente, a geração de trabalho e renda, impulsionando a economia local.

Todas as informações necessárias aos proponentes podem ser acessadas no edital. Informações e outros esclarecimentos através do e-mail dace.funjope@gmail.com ou telefone (83) 3213-4406.