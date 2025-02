Em breve, no ParaibaOnline: ´Pelo Avesso´

Após o carnaval, haverá o lançamento no canal do ParaibaOnline no Youtube da 1ª temporada de ´Pelo Avesso´.

São entrevistas ´não convencionais´ com personalidades, conduzidas pelo jornalista Arimatéa Souza.

*notas da coluna Aparte.

Para ler a edição completa desta sexta-feira, acesse aqui:

https://paraibaonline.com.br/arimatea-souza/noticias/senador-efraim-filho-quer-abrandar-penas/