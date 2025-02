Por conta do Oscar, TV Globo muda a sua programação no domingo

A Globo vai adaptar a programação para poder encaixar no domingo (2) tanto os desfiles das escolas de samba cariocas como a premiação do Oscar, em que o Brasil compete com o filme “Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles, e com Fernanda Torres.

Assim, a partir das 22h, após o Fantástico e BBB 25, haverá a transmissão da premiação comandada por Maria Beltrão. Os comentários serão de Dira Paes e Waldemar Dalenogare, e tradução simultânea de Anna Viana, para todo o Brasil. A exceção será o Rio de Janeiro que continuará assistindo ao Carnaval.

O sinal com a transmissão ao vivo do Oscar estará disponível também no G1 e no Gshow.

Durante todo o desfile, as correspondentes Sandra Coutinho e Carolina Cimenti informarão com relação a tudo o que acontece na cerimônia, direto de Nova York.

A Globo fechou com três patrocinadores para a transmissão do Oscar 2025 e já garante pelo menos R$ 17 milhões em arrecadação.

Além da Globo, a Warner, via TNT e Max, vai exibir a cerimônia. A Disney só licencia os direitos e não vai mostrar o Oscar em suas plataformas.

*LEONARDO VOLPATO/folhapress