Jornal americano aposta em vitória de Fernanda Torres para Oscar

Em sua última publicação a respeito dos possíveis vencedores do Oscar 2025, o New York Times prevê “Ainda Estou Aqui” como vencedor do prêmio de melhor filme internacional e Fernanda Torres como a vencedora da estatueta de melhor atriz.

No texto, o jornalista Kyle Buchanan reconhece a atual temporada como uma das mais imprevisíveis dos últimos anos, cenário que diz não ser tão diferente em relação à categoria que inclui a protagonista do filme de Walter Salles.

Segundo ele, com as recentes premiações que celebraram Demi Moore, estrela de “A Substância”, e Mikey Madison -atriz de “Anora”, provável vencedor da categoria principal segundo o veículo-, é possível que os votantes encontram na artista brasileira uma terceira via.

O jornalista ainda acredita que o lançamento tardio do representante brasileiro nos cinemas americanos, em comparação com os demais concorrentes, pode ter influenciado a votação daqueles que assistiram ao longa recentemente. Vale lembrar também que Torres conquistou o Globo de Ouro de melhor atriz em filme de drama.

Em relação à categoria de melhor filme internacional, o palpite é mais certeiro. Com as recentes polêmicas do francês “Emilia Pérez”, antes tido como provável vencedor mas hoje associado aos tweets ofensivos da atriz principal, Karla Sofía Gascón, que ressurgiram online, a expectativa é de que a adaptação do livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva leve o troféu para casa.

Como parte da repercussão que a produção tem provocado em solo americano, o The Hollywood Reporter publicou um texto em que associa uma possível retração da extrema direita no Brasil caso “Ainda Estou Aqui” e Fernanda Torres saiam vitoriosos.

Segundo a publicação do jornalista Steven Zeitchik, os prêmios podem ainda “ajudar a incentivar o Supremo Tribunal Federal liberal do país a tomar medidas contra o ex-líder Jair Bolsonaro”.

O Oscar ocorre neste domingo (2), a partir das 21h. A premiação será transmitida na TV aberta pela Globo, pelo canal TNT e pelo streaming Max.

*folhapress