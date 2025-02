Eneida Maracajá destaca homenagem do Bloco da Saudade ao Festival de Inverno de Campina Grande

O tradicional Bloco da Saudade desfilou pelas ruas de Campina Grande no último domingo, 23, trazendo alegria, brilho e fantasias pela cidade.

A ativista cultural Eneida Agra Maracajá, fundadora do Bloco da Saudade, falou sobre a criação do bloco e celebrou a homenagem especial deste ano aos 50 anos do Festival de Inverno.

