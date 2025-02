Bloco Folia das Crianças leva pessoas da Rede Municipal de Ensino às ruas

Mais de duas mil pessoas de escolas e creches da Rede Municipal de Ensino, entre estudantes, pais e profissionais das unidades educacionais, participaram do Bloco Folia das Crianças 2025, realizado na tarde desta quarta-feira, 26, pela Prefeitura de Campina Grande, por meio de uma ação intersetorial entre as secretarias de Assistência Social (Semas), Educação (Seduc), Esporte, Juventude e Lazer (Sejel), e apoio da Saúde (SMS), Superintendência de Trânsito e Transporte Público (STTP), Guarda Civil Municipal (GCM), em parceria com o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDDCA).

O que não faltou foi muita festa e animação, ao som de dois mini trios, com orquestra de frevo, brinquedos infláveis, como pula pula e escorrego, além de distribuição de pipoca, algodão doce, água, e muita animação com os palhaços Tia Mila e Alegria.

No final, foram sorteadas várias bicicletas. O Bloco saiu das imediações do Bar do Cuscuz e percorreu a avenida Dr Severino Cruz, até o Museu Digital.

Uma das participantes foi Patrícia Pereira, mãe de Victor Miguel e Maria Ágata, da Escola Municipal Petrônio Figueiredo. “Achei o bloco muito legal, porque é uma curtição pra eles. É bom para eles verem como é a cultura do carnaval. Miguel gostou bastante, achou muito interessante”, disse a mãe dos estudantes.

Para a gestora da Escola Municipal Frei Dagoberto Stucker, Edina Lima, a iniciativa representa a possibilidade de oferecer uma programação carnavalesca gratuita para as crianças que aprendem mais sobre a cultura do carnaval. “Uma bela iniciativa, principalmente para aquelas crianças que não têm acesso a nenhuma diversão assim, tão especial como é essa folia de rua, esse bloco na rua. As escolas geralmente já trabalham, inclusive, essa temática em sala de aula. A gente trabalha isso na sexta-feira que antecede o carnaval” destacou.

Já a gerente de Projetos da Seduc, Fabiola Gaudêncio, destacou o sucesso do evento em número de público.

“Quando abrimos as inscrições, rapidamente, foram sendo preenchidas e isso nos mostra o quanto as pessoas ainda desejam ter esse resgate da cultura do carnaval da cidade. O horário previsto de concentração era 14h, mas bem antes disso, por volta das 13 horas, o local já tinha muita gente, todo mundo está aguardando o início da festa, pulando, se divertindo, festejando mesmo. Então, para a gente é um motivo de alegria trazer as crianças para esse momento de aproveitar, de socializar e, de fato, ter um momento de carnaval que muitos deles não tinham vivenciado”, explicou.

Crianças e adolescentes das Casas da Esperança 1, 2 e 4; e da Gerência da Pessoa Com Deficiência (PCD), ligados à Secretaria de Assistência Social (Semas), também chegaram cedo na avenida para participar do Bloco Folia das Crianças 2025. A dona de casa Veronides Monteiro, levou o neto Antonio Gael, 3 anos, autista, para se divertir no evento. Apesar de usar um ‘Abafador de Ruídos’, o pequeno, que é acompanhado pela Gerência PCD, na unidade do Conjunto Universitário, estava radiante. “Estou muito feliz em poder aproveitar esse momento junto com meu neto, ele está se divertindo muito”, comemorou a avó.

“Um momento muito especial de festa e inclusão, no qual conseguimos, através da Prefeitura, proporcionar uma tarde festiva de carnaval para as crianças e adolescentes atendidos pelos serviços da Semas. Tenho certeza que todas estão muito felizes em vivenciar tudo isso, no Carnaval 2025”, disse o secretário da Semas, Fábio Thoma.

Para Paulineto Sarmento, presidente do CMDDCA, um momento mágico para o público infanto-juvenil. “Estamos muito felizes com toda essa festa preparada especialmente para as nossas crianças e adolescentes, com muita alegria e diversão e principalmente, com a segurança que elas merecem”, comemorou o presidente.

Também prestigiaram o evento, a esposa do senador Veneziano Vital do Rego, Ana Claudia Vital do Rego; o secretário adjunto da Semas, Rodolfo Rodrigues; além da vereadora Pâmela Vital.