MAC de Campina Grande promove observação de alinhamento planetário

O Museu de Arte e Ciência de Campina Grande (MAC), em parceria com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, realizará uma experiência única no próximo dia 28 de fevereiro: uma sessão especial de observação astronômica para acompanhar o raro alinhamento planetário. O evento gratuito, que acontece nos jardins do MAC, proporcionará aos participantes a oportunidade de observar, ao vivo, os planetas do Sistema Solar alinhados no céu.

Programação e participação

Antes da sessão de observação, os participantes poderão assistir à palestra “Alinhamento dos Planetas: Popularização da Astronomia, através do conhecimento dos movimentos dos astros do Sistema Solar”, que acontecerá às 17h. A palestra apresentará e discutirá o Grande Alinhamento Noturno dos planetas Saturno, Mercúrio, Netuno, Vênus, Urano, Júpiter e Marte, fenômeno raríssimo que só voltará a ocorrer em 2492, daqui a 467 anos.

Os ministrantes da palestra serão José Nivaldo Mangueira de Assis e Thiago Clemente de Lima, especialistas na área com vasta experiência em popularização da astronomia.

Sobre os palestrantes

José Nivaldo Mangueira de Assis: 75 anos; Mestre em Engenharia Civil; Pós-graduação em Comunicação e Educação; Mestrado Profissional em Ensino de Física e Matemática; Especialização em Gemologia; Radialismo em Rádio e Televisão; Bacharel em Agroecologia; Bacharel em Agronomia; Representante dos Estados da Paraíba e do Rio Grande do Norte nas Olimpíadas Brasileira de Astronomia e Astronáutica; Palestrante sobre Astronomia nas Regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste; possui dois binóculos e um telescópio refrator.

Thiago Clemente de Lima: 37 anos; Graduação em Licenciatura Plena em Física; Professor efetivo de Física do Estado da Paraíba; Astrônomo amador; Popularizador da Astronomia; Possui um binóculo 10×50, um telescópio refrator de 70 mm, um telescópio refrator de 80 mm, um telescópio refletor de 150 mm e um telescópio catadióptrico de 127 mm.

A programação inclui:

Palestra sobre o alinhamento planetário;

Sessões de observação guiada com telescópios;

Dicas para observação a olho nu e uso da Lua como referência;

Interação com especialistas para esclarecer dúvidas sobre o Sistema Solar.

O fenômeno: um raro alinhamento planetário

Entre os dias 25 e 28 de fevereiro de 2025, o céu oferecerá um espetáculo raro: até sete planetas poderão ser vistos simultaneamente. A olho nu, o público poderá observar os planetas Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, sendo Vênus o mais brilhante e Mercúrio o mais difícil de perceber. Com o auxílio de binóculos e telescópios, também será possível ver Urano e Netuno, que aparecerão como pequenos pontos azul-esverdeados.

Além dos planetas, a Lua fará parte do evento, movendo-se ao longo dos dias e alinhando-se com os astros. No dia da observação, a Lua será um guia para identificar os planetas no céu. A sessão de observação no MAC será uma oportunidade única de aprender mais sobre o funcionamento do Sistema Solar e a movimentação dos corpos celestes.