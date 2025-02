*Vídeo: ParaibaOnline

O gerente de Cultura do Sesc Campina Grande, Bruno Pacelly, participou do Jornal da Manhã, da rádio Caturité, para divulgar os editais artísticos abertos pela instituição e incentivar a participação da classe artística paraibana em diferentes áreas culturais.

Bruno destacou que os editais são essenciais para democratizar o acesso às oportunidades culturais. “Essa programação é proveniente de formas de seleção, e uma delas são os editais, que tornam públicas as possibilidades. A partir daí, toda a classe artística da Paraíba pode se inscrever em cada uma das linguagens artísticas”, explicou.

Entre os editais em destaque está o Prêmio Sesc de Literatura, de abrangência nacional, que busca revelar novos autores e autoras. O vencedor recebe R$ 30 mil, tem sua obra publicada e ainda participa de programações literárias em várias unidades do Sesc pelo país.

“Sabemos que a Paraíba é um celeiro cultural, temos bons autores, tanto clássicos quanto contemporâneos. Se você tem um livro guardado ou conhece alguém que tem um projeto engavetado, essa é a hora de fazer florescer por meio do nosso edital”, incentivou Bruno.

Outro edital aberto é o MusiSesc, direcionado a cantores, cantoras e grupos musicais de todo o Estado. Os selecionados se apresentam em unidades do Sesc ou em cidades designadas, recebendo cachê de R$ 4 mil por show, além de ajuda de custo para apresentações fora da cidade de origem. “Esse projeto fomenta a cena musical em diversos estilos e ainda garante uma remuneração justa. Afinal, a classe artística merece e precisa ser valorizada”, destacou Bruno.

Para os artistas visuais, o edital ExpoSesc é a oportunidade de expor suas obras em galerias do Sesc em Campina Grande, João Pessoa e Guarabira. “É por meio desse edital que montamos a programação das galerias e também o nosso acervo técnico, que hoje é o terceiro maior do país, com mais de 600 obras”, afirmou.

Os artistas selecionados recebem um cachê de R$ 4 mil e uma das obras expostas pode ser incorporada ao acervo do Sesc.

O gerente também falou sobre o Festival Sesc de Música, que ocorrerá em Areia, entre 2 e 7 de junho. O evento oferece 50 vagas para estudantes de música de todo o Brasil em instrumentos de cordas e sopro, como violino, viola, flauta e trompete. “Os alunos selecionados têm uma semana de aulas com professores renomados, com todos os custos pagos pelo Sesc, incluindo hospedagem, alimentação e transporte”, disse Bruno.

Além dos editais, Bruno convidou escolas públicas e privadas de Campina Grande a participarem do projeto de cinema educativo do Sesc. “Temos um acervo licenciado com filmes nacionais e internacionais voltados principalmente para educação ambiental. As escolas podem agendar uma visita para os alunos conhecerem a biblioteca, a galeria e ainda assistir a uma sessão de cinema”, explicou. O agendamento pode ser feito pelo telefone (83) 3341-5800.

Os interessados em participar dos editais podem acessar o link disponível na bio do Instagram do Sesc Paraíba (@sescpb) ou visitar o site oficial www.sescpb.com.br.

“Nosso objetivo é simplificar ao máximo o processo de credenciamento, mas garantindo sempre a transparência. Pedimos basicamente o portfólio do artista e, no caso de apresentações musicais ou teatrais, um link com algum trecho da performance”, finalizou Bruno.

Os editais são uma grande chance para que artistas de todas as áreas possam mostrar seu talento e contribuir para o fortalecimento da cultura paraibana.