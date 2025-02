*Vídeo: ParaibaOnline

O Sesc Açude Velho está preparando uma programação especial de Carnaval para animar comerciários, familiares e amigos durante o feriadão. Em entrevista à Rádio Caturité FM, o gerente da unidade, Ayrton Tavares, destacou as atrações e atividades que acontecerão no domingo, segunda e terça-feira de Carnaval.

“Domingo, segunda e terça, o Sesc Açude Velho vai estar de portas abertas para receber todos os comerciários, seus familiares, amigos, para a gente aproveitar o Carnaval juntos, com música ao vivo. Vamos ter atrações artísticas nos três dias. No domingo teremos Filipe Warley; na segunda-feira, Messias Mello; e terminamos na terça-feira com o axé de Cana Baiana”, destacou Ayrton.

A programação terá início às 9h e seguirá até as 15h, com as apresentações musicais começando por volta do meio-dia. Além da música ao vivo, o Sesc também preparou atividades para as crianças, garantindo diversão para toda a família.

“Teremos atividades no ginásio, piscina infantil, folia, desfile de fantasia e muitas brincadeiras. Queremos que todos aproveitem, desde quem prefere relaxar ao som da música até quem quer levar as crianças para se divertir”, explicou.

Credenciamento gratuito para comerciários

Durante a entrevista, Ayrton também ressaltou que os comerciários que ainda não possuem credencial do Sesc podem garantir o acesso à programação.

“Quem ainda não é credenciado tem até o Carnaval para regularizar. Basta ir até o Sesc Centro ou o Sesc Açude Velho com documentos pessoais, comprovante de residência, cópia da carteira de trabalho e um contracheque atualizado. A partir de fevereiro, as credenciais plenas para trabalhadores do comércio e seus dependentes passaram a ser gratuitas”, informou.

O acesso ao Sesc durante o Carnaval será gratuito para credenciados, com exceção do uso da piscina, que exige o pagamento de uma taxa devido à inspeção de pele. Convidados também podem participar pagando uma taxa de R$ 25.

Além da programação de Carnaval, Ayrton destacou as diversas atividades esportivas oferecidas pela unidade, como natação, hidroginástica, pilates, jiu-jitsu, musculação e esportes de quadra. “Temos vagas abertas para toda a comunidade, mas os credenciados têm descontos especiais nas mensalidades”, concluiu.

Mais informações sobre o credenciamento e atividades podem ser obtidas pelo WhatsApp no número (83) 98159-2670.