Prefeitura de Campina Grande segue em preparativos para o Folia Crianças 2025

Na semana que antecede o Carnaval, a Prefeitura de Campina Grande segue com os preparativos para o Folia Crianças 2025, evento realizado por meio das Secretarias Municipais Assistência Social (Semas), Secretaria de Educação (Seduc), e a parceria do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDDCA).

Cerca de 2.200 crianças e adolescentes são esperadas na avenida, para o evento que acontece das 14h às 17h. O objetivo é fazer com que eles tenham uma tarde de muita alegria e animação. Na ocasião, também será realizado o sorteio de bicicletas.

Estarão participando desse momento de folia mirim, os alunos da Rede Municipal de ensino, além 200 crianças e adolescentes, atendidos pela Gerência da Pessoa com Deficiência (PCD), do Município. Participarão ainda crianças das quatro unidades das Casas da Esperança, da Semas. A concentração será na avenida Dr. Severino Cruz, saindo do Bar do Cuscuz, seguindo um percurso até as imediações do Museu Digital.

Para animação dos participantes haverá mini trios, com orquestras de frevo e muita animação com a presença dos palhaços Tia Mila e Alegria, além de brinquedos como cama elástica, sorteio de bicicletas, abadás, e a distribuição de pipoca, algodão doce e água. O evento terá ainda o apoio da Superintendência de Trânsito e Transporte Público (STTP), da Secretaria de Saúde (SMS), e Guarda Municipal (GCM).

Para Edna Silva, gerente PCD, será um momento ímpar, especialmente para as 200 crianças e cerca de 160 famílias atípicas, que estarão presentes no evento. “Um momento muito especial, pois a inclusão já está ocorrendo de diversas formas em nosso município, através das várias atividades da Gerência, junto com outras Secretarias. Essa sem dúvida, será uma excelente oportunidade de avançarmos ainda mais nesse quesito”, disse a gerente.

“Estamos nos aproximando do grande dia, quando a alegria vai tomar conta das crianças e adolescentes atendidos pelos serviços da Semas, as quais recebem todo o apoio do Conselho de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDDCA). São eventos como esse que trazem muita alegria, descontração e as tornam protagonistas de sua própria história. Por isso, junto com a Prefeitura, não medimos esforços para que tudo aconteça dentro das expectativas, especialmente vivenciando esse grande momento, do Carnaval 2025. Elas merecem”, declarou o presidente do CMDDCA, Paulineto Sarmento.