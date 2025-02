Quando a alegria de um folião está na veia, ela não tem idade para começar, menos ainda para terminar. Quem já teve o prazer de ver o encontro dos blocos Muriçoquinhas e Melhor Idade sabe que essa é uma afirmação bem verdadeira, daquelas que não abre espaço para dúvidas. E se tem alguém que ainda não presenciou essa festa que agrega duas gerações, terá a oportunidade nesta segunda-feira (24), quando o Busto de Tamandaré, mais uma vez, registrará um dos momentos mais animados do Folia de Rua, evento que faz parte do ‘Folia em Sol Maior’, promovido pela Prefeitura de João Pessoa, por meio de sua Fundação Cultural (Funjope).

Para começar essa história de encontro de gerações, vamos de Muriçoquinhas. O bloco infantil sairá às 16h30, com concentração na Via Folia (Av. Epitácio Pessoa), próximo à ladeira que dá acesso ao Clube Cabo Branco. O tema deste ano, ‘Faça uma Criança Feliz’, reforça a essência lúdica e inclusiva da festa, proporcionando momentos inesquecíveis para os pequenos foliões e suas famílias.

A expectativa, segundo a presidente do bloco, Eliane Holanda, é reunir uma multidão de pequenos foliões, acompanhados dos pais ou responsáveis, obviamente, para homenagear o Clube Cabo Branco. “Nossa maior atração são os pequenos grandes foliões, lindos e felizes desfilando, com uma alegria contagiante, seus super-heróis, fadas, princesas, e muitas outras fantasias”, afirmou.

Eliane Holanda completa a informação da programação. “O bloco será animado por: A Barca Maluka, orquestras de frevo, grupos de cultura popular, palhaços e artistas circenses. Encerrando o desfile teremos

Paulo Barreto, Ivan Martins, Bira Delgado e a banda Paraíba Feliz, fazendo resgate dos antigos carnavais do Clube Cabo Branco, nosso homenageado esse ano”, falou.

Folião desde criancinha

Bruno Gabriel dos Santos Balbino tem 10 anos e, acreditem, ele já vai a sua 10ª edição dos Muriçoquinhas. Sim! A primeira vez do garoto na folia foi aos cinco meses de idade. Os pais Gyh Regia e Thiago Bruno fizeram questão de, desde cedo, inserir o filho na brincadeira que enche as crianças de alegria e as transforma em grandes amantes das prévias carnavalescas de João Pessoa.

Bruno Gabriel, na verdade, já se tornou um faz tempo. “Eu gosto muito de ir no bloco das Muriçoquinhas. Gosto das fantasias e das diversões para as crianças. Estou muito ansioso para chegar o dia. Este ano vou vestido de Tanjiru [personagem do anime de ação japonês Demon Slayer]. Todo ano vou com uma fantasia diferente”, disse superanimado.

Melhor Idade

A idade definitivamente não impõe limites para quem gosta da folia. Prova disso é a multidão que o Bloco da Melhor Idade reúne todos os anos. Formado, principalmente, por foliões acima dos 60 anos, o bloco foi criado em 1992, pela então empresária e ex-vereadora Creuza Pires (in memoriam).

Shilon Gama, presidente do bloco, já está no clima da festa. “Nossa expectativa é a melhor de todas. Este ano vamos homenagear o time master do Botafogo-PB e a torcida está convidada. O rei será Chico Matemático, ídolo e maior goleador da história da equipe. Estaremos todos no Busto de Tamandaré para esse encontro de gerações. Não dá nem para calcular o público, que deve lotar a avenida”, lembrou.

E se falamos em rei, o bloco também tem que ter uma rainha. Este ano será Verônica de Fátima, de 73 anos de idade e 25 anos de avenida. Ela desfila com a coroa pela primeira vez no Melhor Idade e brinca ao falar da escolha. “Não sei, só que foi assim”, sorri parafraseando o famoso personagem Chicó de Ariano Suassuna e completa: “A gente até esquece a idade, porque é muito bom”.

O Bloco da Melhor Idade desfila com as seguintes atrações: Gracinha Teles, Banda PB Pop Frevo, Trio Elétrico e Orquestra de Frevo.