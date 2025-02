Reconhecido como o único bloco verdadeiramente multicultural das prévias carnavalescas de João Pessoa, o Muriçocas do Miramar desfilará pela 39ª vez com toda a energia da cultura popular. Nesta edição, o bloco reunirá oito grupos de maracatu, cinco orquestras de frevo — com destaque especial para uma das maiores de Olinda, conduzida pelo Maestro Oséas, que virá acompanhada por mais de 50 integrantes do gigante Boi da Macuca — além de cerca de dez artistas distribuídos em seis trios elétricos.

A concentração dos grupos acontece a partir das 19h, no espaço entre a Praça das Muriçocas e a Rua Tito Silva. O desfile tem início às 20h40 com o grupo Urso Amigo Batucada, abrindo caminho pela Via Folia. Logo após, desfilarão Baque Mulher (20h50), Baque de Raiz (21h00), Quilombo Nagô (21h10), Nação Pé de Elefante (21h20), Maracastelo (21h30), As Calungas (21h40) e, fechando os grupos culturais, o Boi da Macuca (21h50).

Ritual e Tradição

Um dos momentos mais esperados é o tradicional ritual diante da casa da professora Vitória Lima, fundadora do bloco, na Rua José Liberato. Pontualmente às 22h, ocorre uma queima de fogos, seguida da apresentação oficial do estandarte 2025, criado pe lo artista visual Thayroni Arruda, marcando oficialmente a saída do cortejo. Neste instante, a ala do cordão, com cerca de 40 estandartes e foliões fantasiados, segue embalada pelas orquestras de frevo rumo à Via Folia para encontrar o primeiro trio elétrico, onde Mestre Fuba, puxador oficial e autor do inesquecível hino das Muriçocas, conduz o emocionante canto: “Alô, alô João Pessoa, é o Muriçocas do Miramar!”. Ao som contagiante de Fuba e sua banda, o desfile ganha vida, vibrando com o tradicional trê lê lê e o zum zum zum de centenas de foliões.

O segundo trio elétrico terá a animação do cantor Capilé, conhecido pela sua energia deve contagiar o público com um repertório que não deixa ninguém parado.

Em seguida, é a vez da força feminina assumir o comando com o Trio Maravilha, formado pelas cantoras Thaíse Porto, Ana Regina Limeira, Sandra Belê e Val Donato, cada uma trazendo estilos musicais distintos e complementares. Thaíse Porto interpretará clássicos do Axé Music, Ana Regina Limeira apresentará samba e ijexá, Sandra Belê levará o frevo às ruas e Val Donato adicionará uma pitada roqueira ao carnaval. Acompanhando o grupo, a banda de Toni Silva garantirá todo o suporte instrumental.

O quarto trio contará com a presença de Juzé e seu Bando. Cantor, compositor e poeta, Juzé estreou em 2016 a convite de Mestre Fuba e, desde 2024, comanda seu próprio trio. Com um repertório especial, homenageará grandes nomes como Alceu Valença, Moraes Moreira e Carlinhos Brown, além de interpretar clássicos obrigatórios como “Banho de Cheiro”, “Estação da Luz”, “Bloco na Rua”, “Chão da Praça”, “Frevo Mulher”, “Tropicana”, “Margarida Perfumada” e “Beija-flor”. Também incluirá canções autorais, como a vibrante “Nordeste Destino”, especialmente rearranjada para o desfile.

No quinto trio elétrico, o cantor e compositor paraibano Raifi Sousa fará sua estreia nas Muriçocas, apresentando ao público um pouco do seu trabalho autoral.

Encerrando a noite, o sexto e último trio elétrico receberá o cantor Nattan, convidado especial pela Prefeitura de João Pessoa. Conhecido como “Nattanzinho”, o artista cearense de apenas 25 anos, nascido em Sobral e criado em Tianguá, promete arrastar uma verdadeira multidão com seu estilo alegre e cativante, já consagrado em carnavais como os de Aracati (CE) e Natal (RN).