Crianças merecem cuidados adicionais durante o carnaval

No verão, a tendência é que o clima fique mais quente. Por isso, ao curtir o carnaval com as crianças, é fundamental tomar alguns cuidados.

A exposição ao calor extremo pode causar males como desidratação, diarreia, sensação de desmaio e até perda de consciência.

O pediatra Valderi Júnior explica que as crianças são mais sensíveis às mudanças de temperatura. Elas também são mais vulneráveis a problemas causados pelo calor, porque precisam de mais comida e água por unidade de peso corporal.

O médico dá algumas orientações para garantir que as crianças se divirtam com saúde: “Na hora de alimentar, evitar os alimentos gordurosos, alimentos com bastante açúcar e oferecer sempre frutas frescas, verduras, legumes. Ter sempre à mão uma garrafa de água, para oferecer água fresca, e evitar exposição ao sol. Evitar que a criança, quando for exposta ao sol, que seja num horário adequado, evitando os horários entre 10h e 16h”.

Segundo o Ministério da Saúde, a hidratação com água é essencial para a saúde dos pequenos.

A sede não deve ser saciada com outras bebidas, como sucos ou refrigerantes. Além disso, é importante evitar alimentos expostos ao sol ou à temperatura ambiente por longos períodos.

O especialista também enfatiza a necessidade de manter as crianças em lugares abertos e arejados.

Já ao escolher a fantasia, é bom preferir roupas mais leves, com proteção UV, óculos de sol, bonés e chapéus.

*Informações da Agência Brasil