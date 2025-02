Festa e alegria em Campina Grande com o bloco ´Foliões do Ferro´

As preocupações com o preço do café ou do ovo ficaram de lado por algumas horas para muitos campinenses neste sábado.

O bloco Foliões do Ferro – que contou com a parceria do ParaibaOnline – repetiu o sucesso de anos anteriores e arrastou milhares de pessoas pelas ruas centrais de Campina Grande resgatando a emoção e alegria dos velhos e inesquecíveis carnavais.

Dentro ou fora do cordão de isolamento a descontração foi intensa, nos acompanhamentos das músicas ou na cadência dos pés.

O bloco adotou este ano um novo percurso, começando pela avenida Getúlio Vargas, seguindo pelas ruas Índios Cariris, João Pessoa e Marques do Herval; Praça da Bandeira e a dispersão no mesmo local da concentração, na ´Getúlio Vargas´.

No Instagram do ParaibaOnline, ao longo das próximas horas, um show de imagens do desfile do bloco.

Acesse aqui: @paraiba_online