Bloco dos Atletas sai com Ivete Sangalo neste sábado, em João Pessoa

O Bloco dos Atletas promete fazer história neste sábado (22) com a presença da cantora Ivete Sangalo puxando um trio elétrico pela primeira vez na Avenida Epitácio Pessoa. A expectativa da organização é de que mais de 300 mil pessoas compareçam à festa.

Além da artista baiana, outros blocos animam a prévia de Carnaval em diferentes bairros de João Pessoa, como o Imprensados e Tambiá Folia. Os eventos fazem parte da programação do ‘Folia em Sol Maior’, da Prefeitura de João Pessoa, por meio de sua Fundação Cultural (Funjope).

Criado em 1994, o Bloco dos Atletas nasceu da brincadeira de um grupo de amigos que, em sua maioria, eram profissionais de Educação Física. “Primeiro, o bloco se chamava ‘Turma do Roldo’ e desfilava pelas ruas do bairro Manaíra, sentido Largo das Gameleiras. No ano seguinte, em 1995, foi quando passou a se chamar oficialmente Bloco dos Atletas”, conta um dos diretores do bloco, Fábio Henrique.

Em seu terceiro ano, o Bloco dos Atletas mudou o percurso e começou a se concentrar em Tambaú, em frente a uma academia de ginástica. Em 2001, melhor estruturado, o bloco passa a fazer parte da Associação do Folia de Rua e a desfilar no corredor da Avenida Epitácio Pessoa.

Segundo Fábio Henrique, o Bloco dos Atletas já é considerado um dos maiores eventos de pré-carnaval do Brasil. “Para quem é fã de Ivete Sangalo, será uma noite muito especial. É a primeira vez que ela puxa um trio elétrico em João Pessoa e tenho certeza que a avenida estará lotada”, ressalta Fábio Henrique.

Os fãs de Ivete Sangalo estão ansiosos para viver a experiência de seguir a cantora em um trio elétrico. “Acompanho a carreira dela desde a minha adolescência, quando ela ainda tocava na Banda Eva. Era no tempo da Micaroa… Eu não tinha como comprar o abadá, então acompanhava na pipoca, no calçadão da Avenida Cabo Branco. De lá para cá, não larguei mais”, conta o psicólogo Alessandro Ribeiro.

Para ele, o Bloco dos Atletas com Ivete no comando vai despertar um lado emocional e afetivo de carnavais antigos. “As expectativas são as melhores possíveis. São memórias afetivas ativadas com o tempo. E será histórico e surreal viver esse acontecimento”, comenta.

Para o engenheiro civil Rafael Rodolfo, que também é fã da cantora baiana desde a adolescência, Ivete se destaca por ser autêntica e ter um vozeirão. “João Pessoa merece ter essa experiência e ter a voz de Ivete Sangalo nas prévias de Carnaval. Inclusive, estou recebendo amigos de outras cidades em minha casa, que vêm só para acompanhar o show. Estamos contando as horas”, revela.

Mais folia – Além de Ivete Sangalo na Via Folia, outros blocos animam a prévia de Carnaval em diferentes bairros de João Pessoa, neste sábado.

Também na Avenida Epitácio Pessoa, desfilam os blocos Cordão do Frevo Rasgado, com Lis Albuquerque e convidados; o bloco Banho de Cheiro, com a banda baiana Babado Novo; e a Agitada Gang, com Dadá Venceslau e culturas populares.

Na Praça Rio Branco, no Centro Histórico de João Pessoa, sai o bloco Imprensados, às 15h, com Axé do Yuri, Myra Maya, cultura popular e orquestra de frevo. Já na Praça Manoel Moreira da Nóbrega, no bairro de Tambiá, a partir das 19h, tem o Tambiá Folia, com Ramon Schnayder e Mano Walter.

Ainda neste sábado, desfilam os blocos Flatorre, Tracundum, Boi Vermelho, Peruas do Valentina, Virgens de Mangabeira, Doido é Doido e Desmantelados do Cristo.

Para conferir a programação completa com todos os blocos do 'Folia em Sol Maior'