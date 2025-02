O Carnaval no Nordeste vai muito além dos famosos circuitos de Salvador e Recife-Olinda. Outros estados oferecem uma programação rica e diversificada, com destaque para o tradicional Pinto da Madrugada, em Maceió (AL), e o Os Cão da Redinha, em Natal (RN), no qual as pessoas se melam de lama e vão às ruas.

Prestes a completar 26 anos, o Pinto da Madrugada, que acontece na orla dos bairros de Ponta Verde e Pajuçara, é um dos maiores blocos de rua de Maceió e arrastou mais de 400 mil pessoas no ano passado, segundo os organizadores. O trajeto tem pouco mais de 2,5 km.

O bloco acontece no sábado que precede o Carnaval e é inspirado no Galo da Madrugada, de Recife (PE).

A professora Leonice Bezerra de Araújo, 60, por exemplo, é foliã antiga do bloco. São 23 anos participando da festividade. Ela conta que já está planejando as brincadeiras que fará na edição deste ano, marcada para o dia 22 de fevereiro.

“Todo ano, tem que ser uma coisa diferente. Não gosto de levar a mesma coisa. Antigamente, eu me organizava a partir de janeiro, pensando nos meus filhos ainda crianças. É uma oportunidade para a gente colocar todas as alegrias para fora, confraternizar com amigos e desconhecidos. Eu não gosto do Natal, eu gosto é de Carnaval”, brincou Leonice.

Maceió, por outro lado, não é conhecida como uma cidade de Carnaval. As pessoas tendem a viajar durante as festividades ou ficar no sossego. Municípios alagoanos como Barra de São Miguel, Paripueira e São José da Laje têm festas típicas.

O bloco Os Cães da Redinha, em Natal, é ainda mais antigo. São 63 anos de história. As pessoas se concentram cedo, embaixo da ponte Newton Navarro, e esperam a primeira maré baixa no largo do mangue. Eles se cobrem de lama e tomam as ruas da praia da Redinha, sempre às terças-feiras de Carnaval. Mais de 10 mil pessoas participam da festividade.

“O segredo é o horário da maré”, explica o empreendedor Joatan Lopes, 51. “Eu ia desde pequenininho, com dois anos de idade, depois passei um tempo sem frequentar. São mais de 40 anos de Carnaval no sangue. É uma multidão muito grande, uma brincadeira boa, todo mundo melado de lama mesmo”, diz.

Em Fortaleza (CE), houve a decisão de descentralizar o Carnaval, com programações em bairros de cada região da cidade, com blocos de rua, maracatus, agremiações. São cerca de 20 polos e as festas começaram já neste mês de fevereiro. Mart’nália e Jorge Aragão abriram a agenda, com shows de Marcelo D2 (22 de fevereiro), Nação Zumbi (1º de março) e Margareth Menezes (4 de março) em breve.

Já na Paraíba, uma das vésperas de Carnaval mais famosas é a Quarta-Feira de Fogo, uma semana antes da Quarta-Feira de Cinzas, em João Pessoa. As Muriçocas do Miramar colocam o bloco nas ruas. Ele foi fundado em 1987. ‘Muriçocas’, nome comum no Nordeste para se falar em ‘mosquitos’, têm alta incidência no bairro de Miramar.

Nesse ano, o maior nome que estará nos trios elétricos é o do cantor Nattan. A concentração começa à noite, no dia 26 de fevereiro, com homenagens a atriz Zezita Matos.

Em João Pessoa, inclusive, a expectativa é de reunir mais de 5 mil foliões por noite. Do dia 14 a 28, os trios terão participação de Bell Marques, Ivete Sangalo e Léo Santana. No Carnaval, haverá desfiles de alas-ursas, tribos indígenas, orquestras de frevo e escolas de samba na avenida Duarte da Silveira.

*JOSUÉ SEIXAS/Folhapress