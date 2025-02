No próximo domingo (23), o “Bloco da Saudade” ganha mais uma vez as ruas da Rainha da Borborema. Com o tema: “Ô Abre Alas deixa o Festival passar”, o bloco presta uma homenagem aos 50 anos do Festival de Inverno de Campina Grande.

A concentração será a partir das 12h no Beco 31, centro da cidade. A programação começará às 13h com uma roda de samba comandada pela cantora Gitana Pimentel. Em seguida, às 15h, acontecerá o baile popular com a Orquestra Vivace.

Após essas apresentações, o bloco seguirá em desfile pelas ruas de Campina Grande com os famosos estandartes, alegorias e desfile da cultura popular ao som da Orquestra Travassos. O cortejo sairá do Beco 31, passando pela Rua Maciel Pinheiro, Av. Floriano Peixoto e retornando para o Beco 31, onde os foliões serão recebidos com uma atração surpresa.

Além de proporcionar alegria e entretenimento aos campinenses, o bloco tem ainda o compromisso com a memória coletiva, sendo um espaço para homenagear personalidades, episódios históricos e os antigos carnavais da cidade. O “Bloco da Saudade”, que comemora 34 anos de existência, é o Abre Alas do Jubileu de Ouro do Festival de Inverno de Campina Grande, celebrado este ano.

O evento é uma realização do Solidarium – Instituto de Arte, Cultura e Cidadania, através do Festival de Inverno, e da Prefeitura Municipal de Campina Grande. Outras informações sobre o “Bloco da Saudade” podem ser obtidas no Instagram do Festival de Inverno: @festivalivernocg.