Frevo, marchinhas de Carnaval e muito mais no Centro Cultural de São Francisco

Ópera, jazz, frevo e marchinhas de Carnaval são alguns ritmos que o público poderá apreciar nesta quarta (19), quinta (20) e sexta-feira (21), no projeto Viva o Centro com Música, no Centro Cultural de São Francisco, a partir das 17h30. A iniciativa é gratuita é aberta para todos os públicos.

Nesta quarta, quinta e sexta, às 17h30, haverá a apresentação da Ópera Orfeo & Euridice, do compositor C.W. Von Gluck, interpretada pelo Grupo Curta Ópera. Inspirada na mitologia grega, a ópera de Christoph Willibald Gluck narra a emocionante jornada de Orfeu ao submundo para resgatar sua amada Eurídice. A obra é marcada por belas árias e um drama intenso, proporcionando uma experiência inesquecível para o público.

Ainda nesta quarta-feira, terá a apresentação do Combo Instrumental Rubacão Jazz. O formato “Combo” traz um trio instrumental clássico do jazz – bateria, contrabaixo e teclado – acompanhando saxofone em arranjos que misturam grandes temas do jazz internacional com influências regionais.

Nesta quinta-feira (20), após a apresentação da Ópera Orfeo & Euridice, terá a Big Band Rubacão Jazz, com uma sonoridade vibrante, a Big Band traz um repertório que transita entre o frevo, marchinhas de Carnaval, jazz e a música instrumental brasileira. A orquestra é formada por saxofones, trompetes, trombones e uma seção rítmica completa, unindo tradição e inovação em seus arranjos.

Na sexta-feira (21), terá mais uma apresentação da Ópera Orfeo & Euridice. Além do Naipe de Trombones da Rubacão Jazz. O grupo apresenta um repertório eclético, que vai do jazz ao frevo, trazendo ao público a riqueza sonora do trombone.

O médico veterinário Matheus Farias é apaixonado por música e participa de todos os eventos no Centro Cultural São Francisco. “Eu fiquei muito feliz quando soube que esse projeto existia, então ajeitei meus horários para poder apreciar, e estou saindo muito realizado por essas apresentações magníficas”, comentou Matheus Farias.

Viva o Centro com Música – O projeto Viva o Centro com Música é uma iniciativa da Secretaria de Ciência e Tecnologia de João Pessoa (Secitec-JP), em parceria com a Prefeitura Municipal de João Pessoa e o Centro Cultural São Francisco. O projeto busca revitalizar o Centro Histórico por meio da cultura e democratizar o acesso à música de qualidade.