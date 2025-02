Boa Vista vai realizar o primeiro concurso de papangus

No próximo sábado (22) acontecerá o 1° Concurso dos Papangus de Boa Vista, realizado pela Prefeitura, através da Coordenação Municipal de Cultura e Eventos, às 19h, no Ginásio de Esportes “O Cabeção”.

O evento tem como objetivo o resgate de um dos mais tradicionais símbolos carnavalescos e integra a programação carnavalesca da cidade.

Introduzida no município em 1916 por um antigo morador, natural de Bezerros, cidade pernambucana que tem no papangu sua principal atração, a manifestação carnavalesca conquistou os moradores e durante muitos anos foi protagonista da folia de momo em Boa Vista.

O prefeito Fernando Aires, destacou a força cultural da cidade e a importância de resgatar as expressões culturais mais genuínas.

“Estimular a cultura e quem a produz é prioridade da gestão. Nos orgulhamos da nossa história e os papangus fazem parte dela, porque é uma manifestação popular que está em nossa memória, ressurgiu e merece todo o nosso apoio”.

As inscrições para o 1º Concurso de Papangus estão abertas até a próxima quinta-feira (20) em link disponível na bio do perfil do instagram: @papangus_de_bv_ofc. Os participantes concorrerão em cinco modalidades, que vão da faixa etária à originalidade, em que os primeiros colocados serão premiados.

O coordenador municipal de Cultura e Eventos, Flávio Farias, falou sobre as atrações e fez um convite à população. “Antes do concurso haverá uma homenagem aos Papangus Antigos e a apresentação de duas crônicas. Então, convidamos as pessoas a vestirem sua fantasia e se divertirem conosco ao som da orquestra Frevista”, disse.

Na sexta-feira de Carnaval, dia 28, os papangus também sairão às ruas, durante o desfile do Bloco Infantil e do Bloco da Saudade, folia que começará às 16h30 e contará com bonecos gigantes e ala ursas, dentro da programação do Carnaval de Boa Vista.