Bloco Pet CCZ acontece neste sábado em Campina Grande

Campina Grande vai entrar no clima da folia com um evento especial para os amantes dos animais. Neste sábado (22), das 9h às 13h, a Praça da Bandeira será palco do Bloco Pet CCZ, uma iniciativa do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) para incentivar a adoção responsável de cães e gatos em um ambiente festivo e cheio de animação.

O evento contará com diversos animais resgatados pelo CCZ, todos vacinados, castrados e prontos para ganhar um novo lar.

A iniciativa acontece em um momento crucial, já que atualmente mais de 600 animais estão alojados na unidade, aguardando uma chance de recomeço.

De acordo com Aretusa Nascimento, coordenadora do CCZ, o evento une a alegria do Carnaval à necessidade urgente de adoção responsável.

“O Bloco Pet CCZ é uma forma divertida de conscientizar as pessoas sobre a importância de abrir as portas de casa para um animal resgatado. Nossos cães e gatos merecem uma segunda chance e, com mais de 600 animais sob nossos cuidados, cada adoção faz uma grande diferença. Convido toda a população para prestigiar o evento, conhecer nossos peludinhos e quem sabe sair de lá com um novo melhor amigo”, destaca Aretusa.

Além da adoção, o evento contará com vacinação antirrábica gratuita para cães e gatos a partir dos 3 meses de vida, que ainda não tomaram a dose anual da vacina.

Para adotar um PET é necessário ser maior de 18 anos, levar um documento pessoal com foto e um comprovante de endereço.