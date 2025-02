O Carnaval está chegando e a Prefeitura de Campina Grande, através da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), Secretaria de Educação (Seduc) e o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDDCA), vai reunir cerca de 2 mil crianças e adolescentes no ‘Folia das Crianças 2025’. O evento acontecerá no dia 26 de fevereiro, das 14h às 17h, às margens do Açude Velho e será direcionado às crianças e adolescentes atendidos pelos serviços das duas secretarias municipais.

Será uma tarde de muita festa e animação, com concentração acontecendo na avenida Dr. Severino Cruz, saindo do Bar do Cuscuz, e seguindo um percurso até as imediações do Museu Digital. O evento contará com dois minitrios, com orquestras de frevo e a animação com os palhaços Alegria e Tia Mila. Haverá ainda brinquedos (a exemplo da cama elástica), sorteio de bicicletas, abadás e a distribuição de pipoca, algodão doce e água.

De acordo com o secretário Fábio Thoma (Semas), é importante envolver as crianças e adolescentes atendidos pelos serviços oferecidos pela Semas em momentos de descontração e lazer, especialmente neste período de Carnaval.

“É mais uma excelente iniciativa da Prefeitura de Campina Grande, que sempre busca proporcionar às crianças, atendidas pelos nossos serviços, os mais diversos tipos de diversão. E não seria diferente neste período de Carnaval. Estamos já na expectativa desse grande evento”, disse o secretário Fábio Thoma.

Para o presidente do CMDDCA, Paulineto Sarmento, a ideia é não só garantir os direitos desse público em outras situações, como o combate ao trabalho infantil, mendicância e outras situações de vulnerabilidade. “Temos o dever enquanto Conselho de Direito, de participar e contribuir para que esses momentos aconteçam de forma saudável e segura para as crianças e adolescentes”, ressaltou o presidente do CMDDCA.