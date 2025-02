Documentário: TV Assembleia celebra 100 anos de ativista paraibana

A TV Assembleia celebra o centenário de uma das maiores ícones da luta pelos direitos dos trabalhadores rurais no Brasil: Elizabeth Teixeira. Para isso, exibe, a partir da noite desta quinta-feira (13), o documentário “Elizabeth Teixeira – Mulher da Terra”, produzido em 2017 pela TV. A obra resgata a trajetória de coragem, resistência e dedicação da ativista paraibana, que se tornou símbolo da luta pela reforma agrária e pelos direitos dos camponeses. O documentário terá reprises durante a sexta e todo o final de semana.

O legado de Elizabeth Teixeira

Elizabeth Teixeira é uma figura histórica cuja vida foi marcada por uma luta incansável em defesa dos trabalhadores rurais. Nascida em 1925, ela se destacou como uma das líderes das Ligas Camponesas, movimento que ganhou força na década de 1960 e lutou por melhores condições de vida e trabalho no campo. Sua história é um exemplo de resiliência e amor pela terra, mas também de enfrentamento às adversidades, incluindo perseguições políticas durante o regime militar.

O documentário “Elizabeth Teixeira – Mulher da Terra” retrata essa trajetória de forma emocionante, destacando sua importância não apenas para a Paraíba, mas para todo o Brasil. A obra é um convite para refletir sobre o passado e inspirar novas gerações a continuarem lutando por justiça social e igualdade.

Homenagem da Assembleia Legislativa

O presidente da ALPB, Adriano Galdino, destacou a relevância de Elizabeth Teixeira e seu legado: “A importância de Elizabeth Teixeira se reflete não apenas no impacto de suas ações em sua época, mas também na continuidade de suas bandeiras de luta, que continuam a inspirar gerações. Ela é um exemplo de coragem e dedicação à causa camponesa”, frisou.

Além da exibição do documentário, Elizabeth foi homenageada nesta semana com a aprovação da Medalha Epitácio Pessoa, a maior honraria concedida pela ALPB. A entrega da medalha ocorrerá neste sábado, durante as comemorações do centenário da ativista, na cidade de Sapé, onde ela viveu e construiu parte de sua história.