“Dicas de Leitura”: Professor destaca obra de Geovaldo de Carvalho

No quadro “Dicas de Leitura”, exibido na Rede Ita e repercutido na Rádio Caturité FM, o professor José Mário da Silva trouxe mais uma indicação literária aos ouvintes do Jornal da Manhã. Desta vez, ele destacou o talento do cronista Geovaldo de Carvalho, membro da Academia de Letras de Campina Grande, que se notabilizou pelo pseudônimo Baby Vieira.

“Geovaldo é um extraordinário cronista, cujas crônicas revelam todo o seu talento, toda a sua criatividade, toda a sua capacidade de, a partir das realidades mais miúdas e aparentemente insignificantes do cotidiano, criar pequenas obras de arte nas quais a literatura fulgura de maneira extraordinária”, ressaltou o professor.

A obra indicada foi O Hilário da Política, livro que traz uma abordagem leve e bem-humorada sobre os bastidores da política paraibana. Segundo José Mário, Geovaldo de Carvalho reafirma a máxima do crítico Afonso Romand de Santana de que “não há gêneros maiores nem menores, o que há são pessoas maiores ou menores dentro dos gêneros”.

O professor ainda compartilhou uma das crônicas do livro, que exemplifica o humor refinado do autor. Em um concurso de quadras poéticas, o participante escreveu:

“Debaixo da minha cama, que tu deixaste vazia, o meu chinelo reclama, o teu chinelo, Maria”.

A ausência da palavra “saudade” gerou reclamações, mas foi rebatida com um argumento brilhante: “Não pode existir uma saudade maior do que um chinelo reclamando de outro chinelo por saudade”.

Com essa indicação, José Mário convida os leitores a conhecerem a obra de Geovaldo de Carvalho, garantindo uma leitura divertida e cheia de boas histórias.

Ouça aqui a explanação completa.