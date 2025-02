A cantora Alcione passou mal e precisou interromper o show que fazia, na noite de sexta (14), no Centro de Convenções de Pernambuco, no Recife. “Pessoal, vou precisar parar um pouco. Não me senti bem no camarim. Alguém me abana aqui, por favor”, pediu, suando bastante.

Um integrante de sua equipe chegou a abaná-la, mas o mal-estar continuou e ela deixou o palco. A cantora, que completou 77 anos em novembro, ficou por alguns minutos no camarim e voltou com outro figurino (um vestido leve), mais fresco que a roupa de lantejoulas que usava no início.

Após algumas músicas, voltou a se sentir mal e deixou o palco novamente. A irmã da cantora subiu ao palco para informar sobre o mal-estar e anunciou: “Vamos cuidar dela”, anunciou, sendo aplaudida.

Paramédicos prestaram atendimento a Alcione ainda nos bastidores. Ela melhorou e voltou para o hotel onde está hospedada. A Folha de S.Paulo fez contato com a assessoria da artista para atualizar seu estado de saúde. “Ela já está bem. Foi só o calor”, informou.

O Recife registrou temperatura máxima de 31ºC na sexta-feira.

* FOLHAPRESS