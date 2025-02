Bloco “Foliões do Ferro” recebe homenagem da Câmara de Campina Grande

A Câmara Municipal de Campina Grande concedeu, nesta semana, uma Moção de Aplausos ao ativista cultural Lúcio Galdino, idealizador do bloco Foliões do Ferro, que há 15 anos movimenta o carnaval na cidade. A iniciativa foi da vereadora Jô Oliveira (PCdoB), que destacou a importância do bloco para a cultura e a economia local.

Durante a homenagem, feita no bar Ferro de Engomar, sede do bloco, Lúcio Galdino expressou sua emoção com o reconhecimento.

“Eu fico emocionado porque é um reconhecimento, né? Não deixa de ser um reconhecimento pra quem ama o carnaval, pra quem ama Campina Grande. Agradeço a todos os vereadores, principalmente à Jô, que fez essa moção de aplausos. Aproveito para convidar todo mundo para os próximos eventos do bloco: amanhã tem samba-show e, no próximo sábado, tem a grande festa dos 15 anos, com concentração ao meio-dia, muito samba e frevo pelas ruas da cidade. A expectativa é ultrapassar os 500 foliões na pipoca e, dentro da corda, chegarmos a 2 mil.”

A vereadora Jô Oliveira ressaltou a relevância do trabalho de Lúcio para a cultura campinense.

“O que a gente precisa entender é a importância de reconhecer as pessoas que se articulam em torno da cultura em Campina Grande. Lúcio tem uma história que vai além do jargão ‘Me Ajude Meu Filho’, ele é um ativista cultural que compreende a importância do carnaval, trazendo referências e fortalecendo essa tradição na cidade. O bloco Foliões do Ferro movimenta uma cadeia produtiva, desde quem vende os abadás até os ambulantes que trabalham no evento. Precisamos reconhecer que a cultura também tem um papel fundamental na economia local.”

Com um percurso tradicional pelas principais avenidas do centro da cidade, o bloco Foliões do Ferro se consolidou como um dos mais irreverentes e animados do carnaval campinense, reunindo foliões de todas as idades.