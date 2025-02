Veja a programação do fim de semana do pré-carnaval em Campina Grande

A programação deste fim de semana do Campina Folia, que reúne as festas de pré e pós-carnaval da cidade, promete animar os campinenses e visitantes. Pelo menos cinco eventos devem movimentar Campina Grande nesta sexta-feira, sábado e domingo.

Nesta sexta-feira (14), a festa começa no chamado ‘Quintal Cultural’ do Bar do Tenebra. Lá, teremos a festa do bloco Desabonados do Inconsciente, a partir das 20h. As atrações são Gitana Pimentel e Gleydson Virgulino.

No sábado, 15, a folia fica por conta do Bloco Fuzuê, que acontece na praça Coronel Antônio Pessoa, a partir das 10h. À tarde tem o desfile do Bloco Zé Pereira, saindo da Estação Velha, a partir das 16h.

Outra atração será o baile Verde e Branco, no Clube Campestre, também a partir das 16h, com shows da banda É o Tchan, do cantor Ramon Schnayder e orquestras Ômega e Som na Praça.

E no domingo, 16, tem ainda a festa da Feijoada Júnior Elias, na rua Ana Vilar, número 67, no bairro do Cruzeiro, a partir das 10h.