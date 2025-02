Sesi Museu abre exposição sobre as memórias do Carnaval de Campina Grande

E se você pudesse reviver ou descobrir as principais memórias que marcaram o Carnaval ao longo da história de Campina Grande?

Prestando uma homenagem a essa importante tradição cultural da Rainha da Borborema, vem aí a exposição “Carnavalense: Memórias do Carnaval Campinense”. Promovida pela Federação das Indústrias do Estado da Paraíba (FIEPB), por meio do SESI Museu Digital, a exposição gratuita será aberta ao público na próxima segunda-feira, 17 de fevereiro.

A abertura oficial será realizada pelo presidente da FIEPB, Cassiano Pereira, a partir das 8h. Na ocasião, a professora e fundadora do Bloco da Saudade, Eneida Maracajá, também será homenageada com a entrega da comenda “Guardiã da Cultura”, que enaltece a sua imprescindível contribuição para a história do Carnaval na Rainha da Borborema.

De acordo com os organizadores da “Carnavalense”, essa será a primeira vez que a exposição do SESI Museu Digital, responsável por proporcionar ao público uma imersão interativa na história de Campina Grande, será temporariamente suspensa para dar lugar a uma exibição especial.

A proposta faz parte de um novo direcionamento da FIEPB, para que o SESI Museu Digital possa resgatar, homenagear e celebrar, a partir de diferentes perspectivas, a memória social, cultural e econômica de Campina Grande.

Sobre a exposição Reunindo um vasto acervo digital, a exposição “Carnavalense: Memórias do Carnaval Campinense” promove um resgate histórico das festas de momo em Campina Grande, desde a época áurea dos clubes da cidade, nas décadas de 60 e 70, até os blocos que atualmente animam o período pré-carnaval na Rainha da Borborema.

Ao longo da exposição, o visitante também poderá recordar a história das escolas de samba de Campina Grande, assim como reviver o período da Micarande, carnaval fora de época que marcou a história da cidade nos anos 90 e na primeira década dos anos 2000.

De acordo com os organizadores, a exposição ficará aberta ao público até o dia sete de março. O SESI Museu Digital funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h.