Sesc lança edital para seleção de propostas musicais

O Sesc Paraíba lançou o edital para seleção e credenciamento de propostas de apresentações musicais para o projeto MusiSesc, com o objetivo de enriquecer a programação cultural da instituição no Estado.

O edital visa credenciar propostas de apresentações musicais, promovendo o acesso democrático a projetos culturais e incentivando a produção local e a pesquisa de novos grupos.

O MusiSesc busca valorizar a música paraibana, destacando a originalidade e o estilo dos artistas locais, além de enaltecer os grandes nomes da música popular brasileira.

O projeto tem o propósito de fortalecer a cena musical do Estado, oferecendo espaço para talentos emergentes e para a consolidação de artistas renomados, com apresentações que atendem a uma ampla diversidade de públicos.

Além disso, o projeto contribui para a criação e formação de plateia, ampliando o repertório cultural da população e incentivando o senso crítico através da música.

O edital disponibiliza um total de 10 vagas para apresentações, com a oferta de R$ 4.000,00 por apresentação realizada. As propostas selecionadas serão convocadas para se apresentarem de acordo com o calendário cultural anual e as necessidades específicas dos eventos do Sesc Paraíba. As inscrições estão abertas até as 17h do dia 14 de março de 2025.

O resultado será divulgado no dia 1º de abril de 2025 e as apresentações acontecerão de abril a dezembro de 2025. O MusiSesc representa uma importante ação do Sesc Paraíba para o fortalecimento da música no Estado, incentivando a criatividade, diversidade e a troca cultural, consolidando a Paraíba como um polo de produção musical relevante no cenário nacional. O edital completo, bem como o link de inscrições, estão disponíveis no site www.sescpb.com.br.

Veja o edital AQUI