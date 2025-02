O Bloco Vumbora, com Bell Marques, abre as prévias da Via Folia nesta sexta-feira (14). Fãs do cantor baiano estão ansiosos e contando os dias para descer a Avenida Epitácio Pessoa seguindo o trio elétrico do artista. Com expectativa de arrastar mais de 300 mil pessoas, o evento faz parte da programação do ‘Folia em Sol Maior’, promovido pela Prefeitura de João Pessoa, por meio de sua Fundação (Funjope).

Este é o sexto ano do Vumbora em João Pessoa. Para a jornalista Andrezza Carla, que acompanha a carreira de Bell desde a infância, o repertório do show do artista é diversificado, por isso embala diferentes gerações. “Principalmente por ser no trio elétrico. O show no trio é completamente diferente de um show no palco. Bell tem essa maestria de nos envolver, de fazer esse esquenta para o Carnaval. Ele sempre deixa a energia lá no alto”, comenta.

Andrezza Carla conta que a paixão por Bell foi passada por sua mãe, Sandra Sibele, que organizava carnaval fora de época na cidade de Patos. “Na época, eu era filha única e ela não tinha com quem me deixar. Então ela me levava para os eventos. Bell já tinha estourado com Chiclete com Banana, e mainha era muito fã. A música ‘Selva Branca’ nos envolve de uma forma especial. Sempre que Bell toca essa música, eu me lembro dela e fico bastante emocionada”, relata.

Daniel Rodrigues, um dos diretores do Bloco, conta que foi um privilégio para a organização trazer Bell Marques em 2019, no primeiro ano da carreira solo do cantor baiano.

“Bell tem uma relação antiga com nossa cidade. Desde a época da Micaroa, muitos anos atrás, ainda com o Chiclete com Banana. Então quando ele assumiu a carreira solo, nós vimos essa oportunidade de trazer o evento para João Pessoa. E tivemos uma ótima aceitação por parte do público. O show é um sucesso atrás de outro, porque Bell Marques é o rei do Axé nacional”, comenta Daniel Rodrigues.

Com a axé music completando 40 anos em 2025, o bloco Vumbora promete ser ainda mais especial este ano. “Você combina isso ao fato de João Pessoa está crescendo turisticamente a cada dia, temos a certeza de que Bell Marques vai brilhar muito na avenida e fazer desse pré-carnaval um momento único na vida de muitos foliões”, ressalta.

O empresário paraibano Eduardo Ruffo é fã há mais de 30 anos de Bell Marques. Ao lado da esposa, ele já foi prestigiar o show do cantor baiano em diferentes cidades e eventos. “Somos fãs das antigas. Então a expectativa para o Vumbora é sempre das melhores. Porque é quando a gente reúne os amigos, fazemos uma turma boa, e vamos todos atrás do trio”, compartilha.

Para a jornalista Andrezza Carla, o bloco é um esquenta para o carnaval. “Eu já fiquei muito feliz quando começou a acontecer o Vumbora aqui, porque justamente aproxima, é uma maneira da gente esquentar para o carnaval com as prévias de João Pessoa. Não importa se você vai dentro da corda ou na pipoca, a emoção é sempre incrível”, destaca

O diretor executivo da Funjope, Marcus Alves, destaca que todos os blocos que saem da Via Folia fazem parte do projeto do Carnaval 2025 que envolve, além da Via Folia, o Folia de Rua, o Carnaval Tradição e os blocos independentes.

O trabalho da Funjope envolve um planejamento integrado com diversas instituições do Governo do Estado e também da própria Prefeitura de João Pessoa, para garantir toda logística, estrutura e estratégia de segurança pública.

“Já realizamos diversas reuniões com o Comando da Polícia Militar, com todas as forças de segurança envolvidas no sentido de termos uma estratégia de segurança não apenas para a Via Folia, mas para todo o Carnaval, a partir das prévias carnavalescas que estamos realizando em 12 bairros, a abertura do Folia de Rua com a Elba Ramalho, Cátia de França e Felipe Santos, finalizando no Carnaval Tradição e no desenvolvimento dos blocos independentes dos bairros de João Pessoa”, esclarece Marcus Alves.