Podcast Mais Cultura: professora aborda o Dia do Frevo

No quadro ‘Mais Cultura’, do programa Conexão Caturité, a professora Giseli Sampaio, doutora em cultura popular e ex-secretária de Cultura de Campina Grande, participou ao lado de músicos como Rivanildo Barbosa, Marcelo Baiano, Elias B do Brasil e Norton Leonardo para celebrar o Dia do Frevo, comemorado em 9 de fevereiro.

Gisele destacou a importância do frevo como patrimônio cultural brasileiro, explicando suas origens em Pernambuco e sua relação com o Carnaval, além de ressaltar a democratização da festa, em que todos podem brincar e se expressar livremente.

Ela também falou sobre os passos do frevo, como o “abre-alas” e o “ferrolho”, que surgem da criatividade popular, e a função da sombrinha, que não é apenas um adereço, mas ajuda no equilíbrio e na coreografia.

Os músicos presentes tocaram clássicos como “Cabelo de Fogo” e “Vassourinha”, enquanto Gisele incentivou o público a dançar frevo, independentemente da técnica, valorizando a alegria e a expressão corporal.

O programa ainda celebrou o aniversário da professora, que coincidiu com o Dia do Frevo, reforçando a conexão entre sua vida e a cultura popular.

Ouça o podcast completo aqui.