A Secretaria de Cultura de Campina Grande (Secult) está com as últimas vagas abertas para os cursos gratuitos de arte e cultura oferecidos no Centro Cultural e na Estação Cidadania, localizada no bairro das Malvinas. As aulas terão início no dia 24 de fevereiro e ainda há oportunidades para diversas modalidades, como dança, capoeira, percussão e artes marciais.

De acordo com o diretor administrativo da Secult, Hiury Fontes, os cursos fazem parte do incentivo da gestão municipal para ampliar o acesso da população à cultura.

“A Secretaria de Cultura tem um pacote de incentivo do prefeito Bruno Cunha Lima para trabalhar cada vez mais pela população, oferecendo entretenimento e, muitas vezes, até uma formação profissional futura. São pelo menos dois mil alunos envolvidos nesses cursos todos os anos”, afirmou.

Na Estação Cidadania, ainda há 22 vagas para karatê pela manhã e 21 para a tarde, além de oportunidades em pífano e percussão. Já no Centro Cultural, há opções como dança do ventre, jazz, capoeira, balé e ritmos, atendendo diversas faixas etárias, incluindo adultos e idosos.

Os cursos são totalmente gratuitos e para se inscrever basta comparecer ao Centro Cultural ou à Estação Cidadania com documento de identidade, CPF e comprovante de residência. Menores de idade devem estar acompanhados por um responsável.

Edital Biliu de Campina e incentivo aos artistas

Além dos cursos, Hiury Fontes destacou que a Secult segue atuando no fomento à cultura através do Edital Biliu de Campina, que beneficiará cerca de 200 artistas da cidade.

“O processo seletivo foi realizado em 2024 e agora estamos na fase de pagamento dos projetos contemplados. Campina Grande recebe uma fatia significativa de recursos federais, algo em torno de R$ 2,75 milhões, devido à sua importância cultural”, explicou.

Para mais informações sobre os cursos e projetos culturais, os interessados podem procurar a Secult ou os equipamentos culturais da cidade.