A cantora colombiana Shakira, mundialmente conhecida, surpreendeu o público durante show no Rio de Janeiro cantando a música “Mama África”, do paraibano Chico César.

Durante o espetáculo, realizado no Estádio do Engenhão nesta terça-feira (11), ela interagiu com a plateia e definiu os brasileiros como “o melhor público do mundo”.

“Eu tenho um presentinho. É uma música que canto para os meus filhos, eles adoram e cantam comigo. Eles não estão no Brasil e tenho muita saudade deles”, falou, antes de cantar o hit do cantor e compositor paraibano.

Chico César, por sua vez, usou as redes sociais para agradecer a cantora pela interpretação de sua música no primeiro show da turnê mundial “Las Mujeres Ya No Lloran”.

“Shakira continua gostando de ‘Mama África’. E o Brasil ama essa artista imensa. Eu adoro. Gracias, hermana querida”, escreveu o paraibano.

