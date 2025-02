Blocos carnavalescos de João Pessoa podem solicitar autorização para desfiles pela internet

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP) recebeu até esta terça-feira (11), 133 pedidos de blocos carnavalescos para desfilar nas ruas de João Pessoa. Desde o dia 13 de janeiro, o link está disponível no site da Prefeitura de João Pessoa e no aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’.

Além da Semob-JP, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb) e Secretaria de Meio Ambiente (Semam) analisam o processo do requerente e estando todas as informações satisfatórias a autorização é emitida. A solicitação de autorização para desfilar nas ruas da Capital é requerida exclusivamente pela internet, tendo como objetivo facilitar para o requerente e agilizar a análise do processo pelos órgãos da Prefeitura.

Para o superintendente de Mobilidade Urbana, Marcilio do HBE, esse cadastro antecipado ajuda muito na organização do apoio operacional das secretarias antes e durante os desfiles. “O processo é muito positivo e prático. No entanto, as pessoas que apresentam alguma dificuldade nós orientamos para que a solicitação seja finalizada com sucesso. A nossa gestão preza pela organização e principalmente pela segurança viária, para que a população tenha momentos de alegria e satisfação durante as previas carnavalescas”, declarou.

Como solicitar – O interessado deve primeiro acessar o site da Prefeitura, ir até a área Prefeitura Conectada, clicar em ‘Atendimento ao Cidadão’, ‘Protocolos’, cadastrar o usuário (caso ainda não possua), no campo ‘Assunto’, digitar: SEMOB Eventos Carnavalescos; no campo ‘Descrição’, digitar o nome do bloco e a data pretendida; anexar os documentos necessários e protocolizar. Da mesma forma deverá ser seguido no aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’, caso o usuário prefira utilizar o aplicativo.