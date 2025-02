A Prefeitura de Campina Grande, por intermédio da Coordenadoria da Mulher, ganha as ruas, mais uma vez, no período do Carnaval para garantir segurança às mulheres campinenses que vão brincar durante as festas carnavalescas.

Nesta segunda-feira, 10 de fevereiro, foi lançada a 4ª edição da Campanha ‘Folia com Respeito’, que terá, a partir desta data, ações em vários pontos de concentração e de percurso dos blocos em Campina Grande. As estratégias vão desde o monitoramento, aos plantões de atendimento ao público e divulgação de informações sobre o crime de importunação durante os dias de festa.

O combate à importunação sexual é o foco da campanha ‘Folia com Respeito’, segundo informou a coordenadora da Mulher em Campina Grande, Talita Lucena. “Nosso objetivo é conscientizar os foliões para curtirem as festas de forma tranquila. A novidade é que este ano vamos ter a atuação da Ronda da Mulher da Guarda Municipal. Então, caso seja constatado esse tipo de assédio, a vítima pode procurar a Ronda da Mulher, que é uma guarnição especializada em crimes de violência contra a mulher, ou até mesmo os membros de nossa equipe. Todos vão estar caracterizados dentro dos blocos e prontos para orientar”, enfatizou.

As ações preventivas da campanha ‘Folia com Respeito’ vão ganhar as ruas durante a festa, distribuindo material educativo com os números de telefone disponíveis para relatar situações de emergência ou denunciar ocorrências do crime de importunação sexual. Além disso, a campanha também se estende ao Instagram @coordenadoriadamulhercg, até o fim do Carnaval de Campina, com informações educativas dentro do evento, que teve início nesse fim de semana e vai até 16 de março.

Crime

A importunação sexual é um crime que entrou em vigor no Código Penal no ano de 2018. “Comportamentos de toques físicos não permitidos, beijo forçado, um toque, um apalpar para satisfazer a si próprio, sem que a vítima tenha aceitado, caracterizam crime de importunação”, conforme previsto na lei. A pena para o crime é de 1 até 5 anos de reclusão.

Onde denunciar importunação sexual

(83) 3330-0925 (Coordenadoria da Mulher)

(83) 99307-8361- (WhatsApp Coordenadoria da Mulher)

180 (Central de Atendimento à Mulher).